Чиновник из Минобороны ответил на обвинения ЦПК: Это попытка дискредитации министра

И.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев назвал опубликованную ЦПК информацию о том, что он якобы поддерживал оккупацию Крыма, "сфабрикованным вбросом", который отрывает его от работы и направлен не столько против него самого, сколько против министра обороны.

Источник: Лиев в Facebook

Прямая речь Лиева: "Сфабрикованный "вброс" отрывает меня от работы, усложняет отношения с контрагентами-поставщиками, дискредитирует меня в глазах офицеров моей команды, но направлен он не против меня, очевидно, это попытка дискредитировать министра обороны. Кто за этим стоит и для чего это делает, я не знаю. Уверен, что этим вопросом занимаются более компетентные люди".

Детали: Лиев также добавил, что 27 января ГУР МО предупредило, что ожидает в ближайшее время информационно-психологическую спецоперацию по дискредитации военно-политического руководства. Он считает, что такая кампания может осуществляться и через публикации о нем.

По словам чиновника, его пытаются "дискредитировать" не впервые и не впервые "навешивают пророссийские ярлыки". Он, мол, по этому поводу сам просил назначить его проверку на полиграфе и даже проходил эту "более чем 4-часовую скучную процедуру", где ему задавали вопросы о государственной тайне, связях с различными иностранными гражданами и спецслужбами и коррупционных рисках.

Лиев подчеркнул, что "откровенность (его – ред.) ответов была подтверждена".

Он заверил, что готов еще раз пройти полиграф по всем упомянутым вопросам публично и сразу "дает разрешение на обнародование результатов".

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Также чиновник утверждает, что "готов в любую минуту подать заявление об увольнении и продолжать работу ради победы в любой другой форме, в том числе, рядовым солдатом".

По словам Лиева, 31 января, когда в СМИ появились о нем публикации, он имел "другие приоритеты, ведь за (день – ред.) завез десятки машин боеприпасов, несколько десятков БпЛА и стрелкового вооружения", как это делал, "каждый день с начала войны".

Чиновник отметил, что "грязные" публикации против него начали появляться еще 15 лет назад, когда он работал в Черновицкой ОГА. Тогда, мол, владелец черновицкой газеты "требовал ежемесячный платеж в 10 тысяч долларов в обмен на лояльность", но Лиев рассказал об "этом шантаже на пресс-конференции".

Историю с крымскими маяками в 2006 году он назвал "абсолютно вымышленной", а на заявления о том, что он уроженец российской Ухты ответил, что с 3 лет "стал жителем украинского Армянска, АР Крым".

Что касается видео, где он призывает Киев "услышать Крым" в феврале 2014 года, то Лиев заявил, что он якобы говорил о "референдуме, на котором будет предложено расширение полномочий АР Крым в составе Украины", но якобы через 2 дня после этого комментария "оккупанты заявили о другом содержании референдума".

Чиновник также написал длинный список аргументов, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что его нельзя считать "пророссийским", начиная от того, что его дети общаются на украинском даже на переменах в школе, и заканчивая тем, что он "мягко говоря, причастен к созданию в Украине Общественного вещания, которое сегодня является образцом журналистики".

Лиев также отметил, что в 2014-2022 годах "4 раза успешно прошел спецпроверки по допуску к государственной тайне", что имеет "награды ГУР, ГК ВСУ, МО", а также, что "24 февраля 2022 года с оружием в руках защищал Киев, а в дальнейшем "вооружал Николаевскую, Сумскую, Луганскую, Ровенскую и Киевскую области".

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