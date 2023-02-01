СБУ уличила президента "Мотор Сичи" Богуслаева и в финансировании террористов

Контрразведка и следователи Службы безопасности вскрыли новые факты преступной деятельности президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, которого подозревают в работе на агрессора и объявили ему новое подозрение.

Источник: пресс-служба СБУ



Детали: В ходе следственно-оперативных действий установлено, что после начала полномасштабного вторжения чиновник осуществлял финансирование террористической организации "ДНР". В частности, через уплату "налогов" и "сборов" в бюджет этого квазиобразования.



Среди прочего, он сотрудничал с украинским предприятием, которое с 2014 года находится под контролем так называемой "ДНР" (Снежнянский машиностроительный завод -ред.). Его целью была поставка авиакомплектующих на предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

Установлено, что через сделку "бюджет" террористической организации "ДНР" получил более 290 млн российских рублей в виде "налогов" от реализации авиапродукции для нужд россиян.



Полученные деньги руководители оккупационной администрации Донецка направляли на нужды военных группировок РФ, участвующих в боевых действиях против Сил обороны на восточном фронте.



На основании этих доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили руководителю промышленного гиганта о новом подозрении - в содействии деятельности террористической организации.



Кроме этого во время новых обысков правоохранители обнаружили более двух десятков медалей, грамот и почетных наград президенту АО "Мотор Сич" от представителей военно-политического руководства РФ.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.



Что предшествовало: СБУ в октябре 2022 года задержала Богуслаева вместе с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Им было объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору.

