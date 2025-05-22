Арестовали активы сына экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева на полмиллиарда гривен
Служба безопасности Украины сообщила об аресте активов сына экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева - Александра, который вместе с отцом фигурирует в деле о хищении активов промышленного гиганта, на сумму более 500 миллионов гривен.
Источник: СБУ
Детали: Речь идет об активах общей стоимостью полмиллиарда гривен. В частности, это 62 объекта коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративные права на 18 украинских компаний и акции двух отечественных акционерных обществ.
Среди арестованных активов - цеха по сборке вертолетов, завод по производству шлифовального оборудования и десятки объектов "Мотор Сичи", которые фигуранты незаконно отчудили в свою пользу.
Речь идет об имуществе на сумму полмиллиарда гривен. Это 62 объекта коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративные права на 18 украинских компаний и акции 2-х отечественных акционерных обществ и прочее.
По данным правоохранителей, сын и его отец незаконно присвоили акции госпредприятия, а затем продали его за $650 млн.
Напомним:
- 2 мая СБУ сообщила, что в результате совместной работы следственной группы Службы безопасности Украины, Офиса генпрокурора и правоохранительных органов стран-партнеров в Монако задержали сына экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева - Александра.
- По результатам следственных действий на территории Монако обнаружено многочисленное ценное имущество, оформленное на подконтрольных бывшему владельцу лиц. Его сыну сообщено о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере".
Предыстория:
- В Украине экс-президента "Мотор Сичи" обвиняют в пособничестве России как государству-агрессору, коллаборационистской деятельности, содействии деятельности террористической организации и, с недавних пор, противодействии ВСУ.
- Богуслаев находится в СИЗО, все обвинения он отвергает.
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