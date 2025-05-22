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Арестовали активы сына экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева на полмиллиарда гривен

Анастасия ПроцЧетверг, 22 мая 2025, 14:30
Арестовали активы сына экс-президента Мотор Сичи Богуслаева на полмиллиарда гривен
АЛЕКСАНДР БОГУСЛАЕВ. ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Служба безопасности Украины сообщила об аресте активов сына экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева - Александра, который вместе с отцом фигурирует в деле о хищении активов промышленного гиганта, на сумму более 500 миллионов гривен.

Источник: СБУ

Детали: Речь идет об активах общей стоимостью полмиллиарда гривен. В частности, это 62 объекта коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративные права на 18 украинских компаний и акции двух отечественных акционерных обществ.

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Среди арестованных активов - цеха по сборке вертолетов, завод по производству шлифовального оборудования и десятки объектов "Мотор Сичи", которые фигуранты незаконно отчудили в свою пользу.

Речь идет об имуществе на сумму полмиллиарда гривен. Это 62 объекта коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративные права на 18 украинских компаний и акции 2-х отечественных акционерных обществ и прочее.

По данным правоохранителей, сын и его отец незаконно присвоили акции госпредприятия, а затем продали его за $650 млн.

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Напомним:

  • 2 мая СБУ сообщила, что в результате совместной работы следственной группы Службы безопасности Украины, Офиса генпрокурора и правоохранительных органов стран-партнеров в Монако задержали сына экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева - Александра.
  • По результатам следственных действий на территории Монако обнаружено многочисленное ценное имущество, оформленное на подконтрольных бывшему владельцу лиц. Его сыну сообщено о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере".

Предыстория:

  • В Украине экс-президента "Мотор Сичи" обвиняют в пособничестве России как государству-агрессору, коллаборационистской деятельности, содействии деятельности террористической организации и, с недавних пор, противодействии ВСУ. 
  • Богуслаев находится в СИЗО, все обвинения он отвергает.

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О "батальоне Монако" смотрите больше в расследованиях "Украинской правды"

СБУБогуслаев
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