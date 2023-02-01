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СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову

Михаил Ткач, Валентина РоманенкоСреда, 1 февраля 2023, 10:59
Арсен Аваков

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели обыски у экс-главы МВД Арсена Авакова.

Источник: Аваков в комментарии УП

Детали: Дело касается закупки французских вертолетов Airbus.

Прямая речь: "Закончили обыск по аварии вертолёта. Смотрели контракты Airbus 6 летней давности. Естественно ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Коректно вели, хоть и бессмысленно. Формально отработали версию".

Предыстория:

  • 29 мая 2018 года в Париже между правительствами Украины и Франции было подписано соглашение общей стоимостью 552 млн евро по официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты. По условиям соглашения, французская сторона в два этапа должна была поставить в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а затем еще 18 вертолетов. Из них, 21 вертолет - модели Н225 - вертолеты, которые имеют грузоподъемность более 10 тонн.
  • Центр транспортных стратегий отмечал, что из 55 французских вертолетов, предназначенных для закупки для украинского министерства внутренних дел, 21 вертолет уже был в пользовании.
  • Утром 18 января 2023 года в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС. В результате крушения погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего 14 жертв, среди которых 1 ребенок. Упавший вертолет был передан Украине Францией в августе 2020 года.
  • СБУ рассматривает несколько основных версий трагедии: нарушение правил полета (ошибка пилота); техническая неисправность вертолета; диверсия.

Темы: Аваков
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