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Экс-министру Насалику сообщили о подозрении

Валентина РоманенкоСреда, 1 февраля 2023, 11:56
Экс-министру Насалику сообщили о подозрении
Игорь Насалик. фото из его Facebook

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, пресс-службы ГБР и ОГП

Детали: По данным источника УП, Насалика подозревают в подписании убыточных для государства сделок в пользу связанных с олигархом Дмитрием Фирташем компаний на сумму 1,5 миллиарда гривен.

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Обновлено: Позже в ГБР и Офисе генпрокурора подтвердили подозрение Насалику.

По данным следствия, по указанию главы министерства подчиненные заключали со структурами известного бизнесмена заведомо убыточные для государства соглашения. В частности, в нарушение постановления Кабмина искусственно "списывали" коммерсантам средства за эксплуатацию государственного имущества.

Что предшествовало: В 2021 году внутренний аудит Министерства энергетики обнаружил, что с мая 2017 года бюджет недополучил поступлений на 1,5 млрд грн из-за противоправного использования операторами газораспределительных сетей государственного имущества на безвозмездной основе.

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Напомним: Экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика подозревали в декларировании недостоверной информации. Насалику инкриминировали замалчивание в декларации финансового обязательства в 1,2 млн долларов, которое он не указывал с 2015 до 2018 года.

Дело закрыли из-за решения Конституционного суда, которым была отменена ответственность за это преступление.

Экс-министр добился возобновления дела, потому что настаивал на невиновности. Впрочем Высший антикоррупционный суд повторно закрыл уголовное производство.

Темы: ГБР
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