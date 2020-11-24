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Из-за решения КС суд закрыл дело бывшего министра энергетики

Вторник, 24 ноября 2020, 12:01
Из-за решения КС суд закрыл дело бывшего министра энергетики

Высший антикоррупционный суд закрыл дело о лжи в декларации бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Источник: пресс-служба ВАКС, Центр противодействия коррупции

Дословно: "ВАКС закрыл дело в отношении декларирования недостоверной информации экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины.

Во вторник, 24 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины".

Детали: Дело закрыли из-за решения Конституционного суда, которым отменена ответственность за это преступление.

Насалику инкриминировали замалчивания в декларации финансового обязательства в 1,2 млн долларов, которое он не указывал с 2015 до 2018 года.

На суде прокурор САП отметил, что у суда отсутствуют основания для продолжения рассмотрения дела.

Вместе с тем, сам Насалик возражал против прекращения дела, настаивая на продолжении судебного разбирательства для своего оправдания.

Следствие завершилось в августе 2019 года, с тех пор дело двигалось в суде.

Кроме того, в декларации Насалика за 2019 год также обнаружили недостоверные сведения на 29,6 млн грн.

Предыстория:

  • 27 октября 2020 года Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).
  • 9 июля 2019 года антикоррупционные органы сообщили подозрение относительно декларирования недостоверной информации министру энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
  • Расследование установило, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 мллн долларов США от физического лица. Сам Насалык отвергает обвинения.
  • За 2017 по сравнению с 2016 годомдоход Насалыка вырос почти на 2 миллиона и составил 3145 973 гривен.
  • В 2018 году ГПУ возбудила дело из-за недостоверные данные в декларации Насалыка за 2016 год. Расследование касалось декларирования министром недостоверной информации на сумму превышающую 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (по состоянию на декабрь 2016 250 прожиточных минимумов - 387 500 гривен).

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Темы: энергетикаАнтикоррупционный судКСдекларацииНАПК
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