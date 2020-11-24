Из-за решения КС суд закрыл дело бывшего министра энергетики

Высший антикоррупционный суд закрыл дело о лжи в декларации бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Источник: пресс-служба ВАКС, Центр противодействия коррупции

Дословно: "ВАКС закрыл дело в отношении декларирования недостоверной информации экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины.

Во вторник, 24 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины".

Детали: Дело закрыли из-за решения Конституционного суда, которым отменена ответственность за это преступление.

Насалику инкриминировали замалчивания в декларации финансового обязательства в 1,2 млн долларов, которое он не указывал с 2015 до 2018 года.

На суде прокурор САП отметил, что у суда отсутствуют основания для продолжения рассмотрения дела.

Вместе с тем, сам Насалик возражал против прекращения дела, настаивая на продолжении судебного разбирательства для своего оправдания.

Следствие завершилось в августе 2019 года, с тех пор дело двигалось в суде.

Кроме того, в декларации Насалика за 2019 год также обнаружили недостоверные сведения на 29,6 млн грн.

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