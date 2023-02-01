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Кожа и кости: Саакашвили показал последствия пребывания под стражей

Станислав ПогориловСреда, 1 февраля 2023, 13:15
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Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили на судебном заседании по видеосвязи продемонстрировал, в каком ужасном физическом состоянии он находится, связь прервали.

Источник: Саакашвили в Facebook, "Интерфакс-Украина", "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что после этого видеосвязь была прервана.

 

Напомним: В Грузии происходит судебный процесс относительно возможной отсрочки тюремного наказания Саакашвили.

 

Сейчас Саакашвили, который находится в тбилисской клинике Vivamedi, перевели в реанимацию в связи с ухудшением состояния здоровья.

 

Несколько дней назад у Саакашвили был диагностирован коронавирус - тогда в клинике заявили, что необходимости перевода его в реанимацию нет и заболевание проходит в легкой форме.

Узнать больше: Михеил Саакашвили: Если доживу до победы, хочу вернуться в Одессу

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Что предшествовало: Согласно выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которые опубликовал неправительственный центр "Эмпатия", Саакашвили нельзя оставаться в заключении из-за состояния здоровья. В заключении говорится, что у Саакашвили обнаружили более 20 диагнозов, из которых 10 основных "несовместимы с заключением", а до ареста он был почти здоров.

В правящей партии Грузии заявили, что не собираются доверять этим выводам.

Темы: СаакашвилиГрузия
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