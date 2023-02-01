СБУ разоблачила присвоение 40 миллиардов в "Укрнафте" и "Укртатнафте"

на фото, обнародованных силовиками, за блюром можно узнать Коломойского

Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

Источник: пресс-служба СБУ, Бюро экономической безопасности

Дословно: "Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, добытых преступным путем.

Напомним, что ПАО "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины, а ПАО "Укртатнафта" - нефтеперерабатывающей.

Сейчас в рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение ими от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов.

По данным следствия, такая преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний".

Детали: Указано, что в рамках следственных действий СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.

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По результатам следственных действий топ-менеджменту ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрениях в совершении уголовных преступлений.

БЭБ отмечает, что экс-директору АО "Укртатнафта" избрана мера пресечения в виде залога почти 200 млн грн.

Что предшествовало: "Украинская правда" узнала, что Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыск дома у олигарха Игоря Коломойского в Днепре.