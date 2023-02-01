Дома у Коломойского проходит обыск

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыск дома у олигарха Игоря Коломойского в Днепре.

Источник: собеседник Украинской правды в правоохранительных органах

Детали: Расследование касается махинаций вокруг "Укртатнафты" и "Укрнафты".

По информации источника, речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на огромные суммы.

Украинская правда обратилась к Коломойскому за комментарием, но он пока не читает сообщения.

Что предшествовало:

В октябре 2022 года Игорь Коломойский приезжал в киевский офис Национального антикоррупционного бюро на допрос.

В середине сентября детективы НАБУ провели обыск у Коломойского дома на курорте Буковель. Правоохранители изъяли документы, гаджет, а также скачали его содержимое. Сам бизнесмен заявил, что об этом "не слышал". Обыск касался производства о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" на почти 13 млрд грн в 2015 году.

Кроме того, в начале сентября антикоррупционные органы объявили подозрения по этому делу бывшим менеджерам "Укрнафты". Коломойский не имеет статуса подозреваемого.