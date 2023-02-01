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Дома у Коломойского проходит обыск

Евгений КизиловСреда, 1 февраля 2023, 10:29
коломойский наблюдает за обыском, фото уп

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыск дома у олигарха Игоря Коломойского в Днепре.

Источник: собеседник Украинской правды в правоохранительных органах

Детали: Расследование касается махинаций вокруг "Укртатнафты" и "Укрнафты".

 

По информации источника, речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на огромные суммы.

 

Украинская правда обратилась к Коломойскому за комментарием, но он пока не читает сообщения.

Что предшествовало:

  • В октябре 2022 года Игорь Коломойский приезжал в киевский офис Национального антикоррупционного бюро на допрос.
  • В середине сентября детективы НАБУ провели обыск у Коломойского дома на курорте Буковель. Правоохранители изъяли документы, гаджет, а также скачали его содержимое. Сам бизнесмен заявил, что об этом "не слышал". Обыск касался производства о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" на почти 13 млрд грн в 2015 году.
  • Кроме того, в начале сентября антикоррупционные органы объявили подозрения по этому делу бывшим менеджерам "Укрнафты". Коломойский не имеет статуса подозреваемого.

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Темы: КоломойскийобыскиСБУУкрнафта
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