Дома у Коломойского проходит обыск

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыск дома у олигарха Игоря Коломойского в Днепре.

Источник: собеседник Украинской правды в правоохранительных органах

Детали: Расследование касается махинаций вокруг "Укртатнафты" и "Укрнафты".

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По информации источника, речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на огромные суммы.

Украинская правда обратилась к Коломойскому за комментарием, но он пока не читает сообщения.

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