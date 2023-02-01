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У экс-добровольца из Беларуси не приняли документы на жительство в Украине

"Украинская правда"Среда, 1 февраля 2023, 19:14
Белорус Алексей Лазарев обвенчался в Киеве

Украинская Миграционная служба не приняла документы у бывшего белорусского добровольца из полка Кастуся Калиновского Алексея Лазарева на получение постоянного вида на жительство в Украине, а у его жены - на получение беженства.

Источник: аналитическая группа "Беларускі Гаюн", сообщение Лазарева в Twitter

Детали: Лазарев написал в Твиттере, что украинская миграционная служба не приняла у него документы.

Прямая речь: "На самом деле я буду ждать письменного отказа (потому что это сделали по телефону, то есть отказались принимать документы). Что дальше? Не знаю. С ГМС можно долго бороться, но как при этом жить – сказать сложно".

Детали: Лазарев также пошутил, намекая на Беларусь, "есть только одна страна, где примут белорусов, но есть нюанс".

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В реплаях он уточнил, что его супруга Вероника Янович получила отказ в беженстве. Она также является экс-бойцом Калиновского полка. В августе истек срок действия ее паспорта.

Оба были публичными бойцами полка, вели свои соцсети и рассказывали о буднях защитников Украины. Они вступили в полк (тогда еще батальон) Калиновского в самом начале войны, а в марте женились в Киеве.

Обновлено: 2 февраля Миграционная служба сообщила, что сейчас указанные иностранцы начали официальные процедуры урегулирования своего статуса пребывания на территории Украины.

Сам Лазарев в своем твиттер-аккаунте подтвердил, что недоразумение решилось и с ними активно сотрудничают миграционщики.

Темы: БеларусьвойнаУкраина
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