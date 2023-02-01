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РФ пытается расширить географию наступления и прорвать оборону – Маляр

Татьяна ЛозовенкоСреда, 1 февраля 2023, 21:46
Иллюстративное фото из Генштаба

Российские оккупанты пытаются расширить географию наступления на Лиманском направлении и прорвать оборону украинских защитников.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "На Востоке продолжаются жестокие бои. Враг пытается расширить географию наступления на Лиманском направлении. Делает мощные попытки прорвать нашу оборону.

Несмотря на большие потери российские захватчики продолжают наступательные действия также на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях". 

Детали: Маляр отметила, что российские войска активно пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей. 

Украинские защитники защищают каждый сантиметр земли в условиях превосходства врага в количестве бойцов и вооружения, отражают атаки врага и пытаются удержать оборону. 

Прямая речь: "Все, при таких условиях, является успехом - ведь мы используем наши силы и ресурсы по максимуму и даже больше. 

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И каждый день сопротивления, лишение врага возможности рассредоточить силы, уничтожение его техники и личного состава - это еще один героический день, который приближает нас к победе. Даже когда не все сразу удается и нужно время". 

Что этому предшествовало: 

  • Вечером 1 февраля Генштаб сообщил, что российские военные готовятся к наступлению на отдельных направлениях, а также продолжают попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Темы: войнаМинобороныДонбасс
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