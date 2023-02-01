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РФ пытается расширить географию наступления и прорвать оборону – Маляр

Татьяна ЛозовенкоСреда, 1 февраля 2023, 20:46
РФ пытается расширить географию наступления и прорвать оборону – Маляр
Иллюстративное фото из Генштаба

Российские оккупанты пытаются расширить географию наступления на Лиманском направлении и прорвать оборону украинских защитников.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "На Востоке продолжаются жестокие бои. Враг пытается расширить географию наступления на Лиманском направлении. Делает мощные попытки прорвать нашу оборону.

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Несмотря на большие потери российские захватчики продолжают наступательные действия также на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях". 

Детали: Маляр отметила, что российские войска активно пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей. 

Украинские защитники защищают каждый сантиметр земли в условиях превосходства врага в количестве бойцов и вооружения, отражают атаки врага и пытаются удержать оборону. 

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Прямая речь: "Все, при таких условиях, является успехом - ведь мы используем наши силы и ресурсы по максимуму и даже больше. 

И каждый день сопротивления, лишение врага возможности рассредоточить силы, уничтожение его техники и личного состава - это еще один героический день, который приближает нас к победе. Даже когда не все сразу удается и нужно время". 

Что этому предшествовало: 

  • Вечером 1 февраля Генштаб сообщил, что российские военные готовятся к наступлению на отдельных направлениях, а также продолжают попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Темы: войнаМинобороныДонбасс
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