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Маляр о ситуации в Соледаре: город стоит, оккупанты заменили подразделения

Станислав ПогориловСреда, 11 января 2023, 14:21
Маляр о ситуации в Соледаре: город стоит, оккупанты заменили подразделения
Фото: Генштаб ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что тяжелые бои в городе Соледар Донецкой области продолжаются, оккупантам не удается захватить этот населенный пункт.

Источник: Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "После понесенных потерь, противник в очередной раз осуществил замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев".

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Детали: По ее словам, захватчики пытаются прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха.

Предистория

  • CNN писало, что в Соледаре ситуация критическая и динамичная: здания ежедневно переходят из рук в руки, а количество погибших настолько велико, что "никто не считает".
  • Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска не захватили весь Соледар, но даже в случае его захвата Бахмут не окажется в окружении.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за Соледар и Бахмут показывают, насколько важно усилить военную поддержку Украины в войне против России.
  • 11 января представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что заявления российских военных о захвате Соледара в Донецкой области не соответствуют действительности.

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Темы: Донецкая областьвойнаУкраинаРосcия
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