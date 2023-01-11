Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Маляр о ситуации в Соледаре: город стоит, оккупанты заменили подразделения

Станислав ПогориловСреда, 11 января 2023, 15:21
Фото: Генштаб ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что тяжелые бои в городе Соледар Донецкой области продолжаются, оккупантам не удается захватить этот населенный пункт.

Источник: Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "После понесенных потерь, противник в очередной раз осуществил замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев".

Детали: По ее словам, захватчики пытаются прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха.

Предистория

  • CNN писало, что в Соледаре ситуация критическая и динамичная: здания ежедневно переходят из рук в руки, а количество погибших настолько велико, что "никто не считает".
  • Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска не захватили весь Соледар, но даже в случае его захвата Бахмут не окажется в окружении.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за Соледар и Бахмут показывают, насколько важно усилить военную поддержку Украины в войне против России.
  • 11 января представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что заявления российских военных о захвате Соледара в Донецкой области не соответствуют действительности.

Темы: Донецкая областьвойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Вице-канцлер Германии: Берлин должен разрешить поставку Украине Leopard другими странами

Бойцы "батальона Монако" Столар и Абрамович вернулись в Украину - источники

"Храм" УПЦ МП возле Десятинной церкви надо демонтировать, точку поставит суд - Ткаченко

Украинцы назвали политика года-2022

Украина просила не наказывать Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций ЕС – СМИ

Россияне планируют захватить Донбасс и после этого взяться за Запорожскую область – Громов

Все новости...
"Под прицелом ССО": снайперы уничтожают россиян под Бахмутом днем и ночью
Из Беларуси в РФ поближе к Луганщине перебросили мобилизованных с техникой
Оккупанты обстреляли центр для беременных и младенцев в Херсоне, пострадала работница - ОВА
Под Бахмутом и в Соледаре интенсивные бои. Нет оснований полагать, что РФ остановится – Пентагон
Последние новости
16:11
ДТЭК возобновил работу деоккупированной солнечной электростанции на Херсонщине
16:10
фотоГБР провело обыски у херсонского предателя, который при побеге забыл "подарок от Путина"
16:08
Оккупанты обстреляли Янтарное вблизи Херсона: погиб мужчина
16:03
Албания откроет посольство в Украине
16:02
Наев не видит угрозы повторного нападения из Беларуси
15:59
В Украине появилась специальная COVID-вакцина для детей 5-11 лет – Минздрав
15:55
Расширение завода Tesla в Китае под вопросом из-за беспокойства властей по Starlink – СМИ
15:49
На Марсе обнаружили драгоценные камни
15:42
Оккупанты забирают квартиры у местных в Энергодаре, чтобы селить россиян – Сопротивление
15:35
Уличный художник изобразил прощание пограничника с любимой: как сложилась судьба пары
Все новости...