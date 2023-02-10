Англиканская церковь одобрила благословение для однополых пар

Генеральный Синод - руководящий орган англиканской церкви - в четверг одобрил предложение разрешить священникам благословлять однополые браки и гражданские партнерства, в то же время церковные венчания для таких пар и дальше будут запрещены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение Генерального Синода.

Члены Синода также проголосовали за то, чтобы осудить неспособность англиканской церкви принять ЛГБТ-людей и вред, который она понесла и продолжает нести в церквях.

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Предложение о благословении для однополых пар, принятое в рамках более широкой дискуссии церкви о вопросах сексуальности, отношений и брака, обсуждалось в течение двух последних дней епископами, духовенством и мирянами.

В то же время англиканской церковью была одобрена доктрина, согласно которой брак заключается только между одним мужчиной и одной женщиной, а это означает, что священникам все еще запрещено венчать однополые пары. Кроме того, священнослужители англиканской церкви не будут обязаны совершать благословения для однополых пар и гражданских партнерств, если не согласны с ними.

Ожидается, что благословение начнут давать позже в этом году после того, как епископы доработают свои наставления и сформулируют молитвы для священнослужителей.

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Однополые браки являются легальными в Англии и Уэльсе с 2013 года, но церковь не изменила своего учения - даже несмотря на то, что большинство верующих в этих странах поддерживают однополые браки.

Англиканская церковь играет важную роль не только в Британии, потому что объединяет более 85 миллионов верующих в более чем 165 странах мира. В течение многих лет она не имела единой позиции по вопросу того, как относиться к однополым бракам.