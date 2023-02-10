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Макрон не исключает поставки самолетов Украине, но считает, что это не в приоритете

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 07:59
Эмманюэль Макрон. Фото GETTY IMAGES

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в военной помощи Украине он предпочитает "более полезное" и "более быстрое" оружие, чем боевые самолеты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Истребители "ни при каких обстоятельствах" не могут быть поставлены "в ближайшие недели", отметил Макрон рано утром этой пятницы.

"Я не исключаю абсолютно ничего", - заявил он в то же время.

Но "это не соответствует потребностям сегодняшнего дня", утверждает Макрон и считает, что лучше помогать Украине в других "приоритетах", таких как поставка пушек Caesar, о которой было объявлено на прошлой неделе.

Во время своего европейского турне в среду и четверг украинский президент настаивал на том, что его стране нужны истребители, чтобы положить конец войне, которую ведет Россия.

Президент Макрон заверил, что его "очень глубокая и очень точная дискуссия" с Владимиром Зеленским в среду в Париже подчеркнула, что приоритетом должно быть "сделать все, чтобы помочь (Украине) выстоять в ближайшие недели", и "провести полезные операции весной-летом, если мы хотим иметь возможность затем параллельно осуществлять дипломатические действия".

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"Важно, чтобы союзники отдавали предпочтение наиболее полезным и быстрым материалам", - добавил он, считая, что пушки Caesar и зенитно-ракетные комплексы средней дальности MAMBA, поставленные Францией, соответствуют этим критериям.

По его словам, необходимо интенсифицировать поставки "артиллерийских элементов, позволяющих осуществлять наземные наступления или оказывать сопротивление", настаивал он, пообещав поработать над этим в ближайшие дни.

Как сообщалось, лидеры государств Европейского Союза во время саммита в Брюсселе в четверг не дали Владимиру Зеленскому обязательств по предоставлению боевой авиации.

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Темы: МакронУкраинаФранция
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