Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Молдовы предложила секретаря Совбеза на должность премьера

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 16:43

Президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатуру Дорина Речана на должность премьер-министра.

Об этом она сообщила на брифинге после консультаций с парламентскими фракциями, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

В пятницу Наталья Гаврилица подала в отставку с должности главы молдавского правительства. По ее словам, Молдова входит в новую фазу, в основе которой - безопасность.

Речан - советник президента Молдовы по национальной обороне и безопасности, секретарь Высшего совета безопасности.

Согласно процедуре, Речан должен представить парламенту свой Кабинет министров, а депутаты должны его утвердить.

Напомним, Молдова вслед за Украиной в прошлом году подала заявку на вступление в ЕС.

В июне 2022 года Европейская комиссия рекомендовала предоставить Молдове статус кандидата при условии, что будут сделаны определенные шаги. В частности, Молдова должна завершить основные шаги недавно начатой комплексной реформы системы правосудия, устранить недостатки, выявленные ОБСЕ и Венецианской комиссией в области правосудия.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: Молдовапремьерпрезидент
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

"Мы думали, что ВСУ уехали из Украины": вагнеровцы рассказали об участии в войне - СМИ

Зеленский ввел санкции против 199 россиян и предателя-украинца

фотоНа сайте российских пропагандистов написали об убийствах мирных жителей в Украине

инфографикаБританская разведка назвала причины огромных потерь российской армии

Россияне не смогли подготовить мобилизованных для эффективного наступления – ISW

Неопознанный объект сбили над Канадой – Трюдо

Все новости...
Молдова
Премьер Молдовы объявила об отставке правительства
МИД Молдовы после пролета российской ракеты вызвал посла России
В Кишиневе подтвердили, что Украина передала им планы Кремля взять под контроль Молдову
Последние новости
16:51
Количество жертв землетрясений в Турции и Сирии возросло до 33 тысяч
16:37
В Польшу прибыли арендованные у США разведывательные беспилотники MQ-9A Reaper
16:23
аудиоГУР: Оккупанты вероятно привлекают курдских наемников к атакам "Шахедами" по Украине
16:12
фотоНа Херсонщине гражданское авто наехало на мину: двое погибших
16:05
Credit Suisse заморозил российских активов на более 19 миллиардов долларов
15:56
В ГУР считают, что Россия отсрочит вторую волну мобилизации
15:50
фотоЗемлетрясение в Турции: пес-спасатель с ранеными лапами помогает искать людей под завалами
15:46
"Если не я, то кто?!" История жизни сироты, погибшего за Украину
15:40
В ООН ожидают более 50 тысяч жертв землетрясений в Турции и Сирии
15:32
видеоУкраинец впервые в истории победил на Континентальном кубке по прыжкам с трамплина
Все новости...