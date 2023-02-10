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Президент Молдовы предложила секретаря Совбеза на должность премьера

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 15:43

Президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатуру Дорина Речана на должность премьер-министра.

Об этом она сообщила на брифинге после консультаций с парламентскими фракциями, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

В пятницу Наталья Гаврилица подала в отставку с должности главы молдавского правительства. По ее словам, Молдова входит в новую фазу, в основе которой - безопасность.

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Речан - советник президента Молдовы по национальной обороне и безопасности, секретарь Высшего совета безопасности.

Согласно процедуре, Речан должен представить парламенту свой Кабинет министров, а депутаты должны его утвердить.

Напомним, Молдова вслед за Украиной в прошлом году подала заявку на вступление в ЕС.

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В июне 2022 года Европейская комиссия рекомендовала предоставить Молдове статус кандидата при условии, что будут сделаны определенные шаги. В частности, Молдова должна завершить основные шаги недавно начатой комплексной реформы системы правосудия, устранить недостатки, выявленные ОБСЕ и Венецианской комиссией в области правосудия.

Темы: Молдовапремьерпрезидент
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