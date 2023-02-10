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35 стран хотят отстранить россиян и белорусов от Олимпиады, Польша предлагает "компромисс"

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 15:54
35 стран хотят отстранить россиян и белорусов от Олимпиады, Польша предлагает компромисс
Обращение Зеленского к участникам саммита министров спорта стран-партнеров. фото ОП

Группа из 35 стран, включая США, Германию, Францию, Великобританию и Японию, договорились требовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года.

Об этом заявила министр спорта Литвы Юргита Сюгздиниене, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы идем в том направлении, что нам не понадобится бойкот, потому что все страны единодушны", - сказала Сюгздиниене.

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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в онлайн-встрече с участием 35 министров, чтобы обсудить призыв к запрету, сообщил представитель литовского министерства спорта.

По словам спикера, послание Зеленского участникам встречи заключалось в том, что принципы нейтралитета не могут быть применены к вторжению России в Украину.

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что создание команды беженцев, которая бы позволила некоторым российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях, может стать основой компромисса в вопросе запрета этих стран на участие в Олимпийских играх.

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"Это может быть компромиссом для МОК создать команду беженцев, в которую могли бы войти люди русской и белорусской национальности, которые являются диссидентами", - сказал Бортничук.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал Украину отказаться от угроз бойкота.

МОК открыл двери для российских и белорусских спортсменов, чтобы они могли соревноваться как нейтральные. Он заявил, что бойкот нарушит Олимпийскую хартию и что включение россиян и белорусов в ее состав основывается на резолюции ООН против дискриминации в олимпийском движении.

Напомним, страны Балтии и Польша официально просят МОК не пускать на Олимпиаду россиян и белорусов. В правительстве Австрии также выступили против участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024.

Темы: ОлимпиадавойнаРосcияБеларусь
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