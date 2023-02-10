Ходжес: С западными истребителями победа Украины может наступить в течение года

Генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что Запад должен согласовать предоставление Украине боевой авиации, которая может способствовать военной победе Киева в войне в течение года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью DW.

По прогнозу Ходжеса, без западных истребителей победа Украины также состоится, но в таком случае военный разгром России может занять от трех до пяти лет, учитывая нынешний уровень западной поддержки.

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"Чем быстрее мы предоставим им возможность достичь решающего результата, тем быстрее она (война) может закончиться", - сказал он, утверждая, что Украина может изгнать российские войска со своей территории до конца года, если получит дополнительную поддержку.

Генерал США пояснил, что беспокойство западных стран из-за подготовки и совместимости взлетно-посадочных полос не делает "невыполнимым" предоставление Киеву "возможности" использовать самолеты. Он в частности отметил Британию за лидерство в предоставлении различных форм военной поддержки Украине.

Ходжес заявил, что считает единственной "красной линией" для поддержки Штатами Украины присутствие "солдат на земле".

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Он подчеркнул, что Украина должна вернуть Крым, чтобы сохранить "международный порядок, основанный на правилах" и Устав ООН. Ходжес добавил, что для украинских портов важно сохранить доступ к Азовскому морю через Крым.

Оценивая потенциал нового полномасштабного наступления РФ, бывший командующий войсками США в Европе отметил, что Москва не имеет для этого достаточного количества бронетанковых сил и такое наступление не изменит "общую оперативную обстановку" в Украине.

Зато Украина "имеет достаточно сил, чтобы ограничить российский успех", и это все равно будет "дорого стоить" с точки зрения потерь и боеприпасов, отметил Ходжес.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что любое решение о поставках истребителей в Украину должно исходить от НАТО. А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в военной помощи Украине он отдает предпочтение "более полезному" и "более быстрому" оружию, чем боевые самолеты.