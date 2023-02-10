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После обращения Украины Словакия начнет переговоры по МиГ-29 - премьер

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 18:45

Исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Гегер заявил, что после официального запроса Украины о получении словацких МиГ-29 страна может начать переговоры с Европейской комиссией об условиях такой передачи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SME.

На пресс-конференции Гегер подчеркнул, что списанные истребители МиГ-29, которые Словакия не будет использовать, могут спасти жизни в Украине.

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Он также ответил лидеру партии Smer-SD Роберту Фицо, который назвал передачу Украине МиГ-29 неконституционным и предложил отправить украинцам одеяла. "Посылать одеяла людям, которые умирают, - это полный цинизм", - отметил Гегер, сказав, что политика Фицо может отбросить Словакию на десятилетия назад.

Исполняющий обязанности премьера Словакии напомнил, что страна в обмен на военную помощь Украине уже получила западные танки и систему противовоздушной обороны Patriot; кроме того, "в обмен на любую помощь, которую мы отправляем в Украину, мы просим деньги из Европейского фонда мира".

В свою очередь словацкий министр обороны Ярослав Надь отметил, что защита Украины является национальным интересом Словакии. И если Братислава передаст истребители Украине, то получит определенную компенсацию, материальную или финансовую.

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Также Надь отметил, что Фицо "ведет себя так, будто он является агентом Российской Федерации в Словакии, которому платит Владимир Путин", и последние два года был "ничем иным, как полезным идиотом Москвы в Словакии".

Как сообщалось, накануне на саммите в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский лично обратился к Гегеру с просьбой поставить истребители МиГ-29 для защиты от российской агрессии.

Напомним, с 1 сентября 2022 года польские истребители начали дежурить в воздушном пространстве Словакии согласно договоренности между Варшавой и Братиславой по защите воздушного пространства Словакии.

Считалось, что это соглашение открывает путь для передачи словацких МиГ-29 Украине, а Словакия получит вместо них западные истребители F-16 - но не ранее 2024 года.

Темы: истребителиСловакияУкраинавойна
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