Неудачи под Угледаром свидетельствуют о низком уровне подготовки мобилизованных россиян - ISW
Неудачная попытка наступления на Угледар в Донецкой области свидетельствует о плохой системной подготовке мобилизованных россиян, считают аналитики Института изучения войны.
Источник: отчет ISW
Детали: В институте отметили, что недавние кадры неудачного российского штурма под Угледаром стали последней точкой невралгии в российском информационном пространстве.
"Блогеры ухватились за эти кадры, чтобы начать критиковать российское военное руководство. Российские блогеры утверждают, что командиры, которые руководили атаками 155-й морской пехотной бригады на Павловку в ноябре 2022 года, теперь ответственны за штурм Угледара. Они заявляют, что командиры продолжают допускать те же ошибки, которые дорого обходятся. Один российский блогер заявил, что командующий Восточной группировки войск генерал-лейтенант Рустам Мурадов несет ответственность за российские тактические неудачи вокруг Угледара", – говорится в отчете ISW.
Однако аналитики института считают, что "российские войска применяют крайне дисфункциональную тактику, которая свидетельствует о том, что 155-я бригада морской пехоты, скорее всего, состоит из плохо подготовленных мобилизованных, чем о плохом командовании".
"Российские блогеры, вероятно, обвинили российских командиров, чтобы преуменьшить тот факт, что плохая системная подготовка мобилизованных россиян, скорее всего, и в дальнейшем будет приводить к подобным тактическим неудачам по всей территории Украины. Вероятно, блогеры регулярно обвиняют командиров в ответственности за тактические неудачи, чтобы общую ответственность за военные неудачи в Украине переложить с российских вооруженных сил как института на отдельных лиц", – предположили в ISW.
Основные выводы ISW за 10 февраля:
- Российские войска начали очередную массированную серию ракетных ударов и ударов с беспилотников по Украине.
- Пролеты российских ракет над территорией НАТО вряд ли приведут к эскалации. ISW продолжает с высокой уверенностью утверждать, что Владимир Путин не желает рисковать прямым конфликтом с НАТО.
- Недавние кадры неудачного российского штурма под Угледаром стали очередной точкой невралгии в российском информационном пространстве и продемонстрировали плохую подготовку российского мобилизованного личного состава.
- Оккупанты продолжили наступательные операции к северо-западу от Сватово и вокруг Кременной.
- Российские войска продолжили наступательные операции в районе Бахмута, Авдеевки и Донецка, а также на западе Донецкой области.
- По сообщениям, российские войска провели ограниченную наземную атаку в Запорожской области.
- Российские власти, вероятно, вводят ограничения на въезд и выезд из России для поддержки мобилизации.
- Российские чиновники и оккупационные власти усиливают меры по интеграции детей на оккупированных территориях, используя общественные организации, финансируемые государством.