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Неудачи под Угледаром свидетельствуют о низком уровне подготовки мобилизованных россиян - ISW

"Украинская правда"Суббота, 11 февраля 2023, 04:50
Разбитая техника РФ вблизи Угледара. Скрин из видео

Неудачная попытка наступления на Угледар в Донецкой области свидетельствует о плохой системной подготовке мобилизованных россиян, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте отметили, что недавние кадры неудачного российского штурма под Угледаром стали последней точкой невралгии в российском информационном пространстве.

"Блогеры ухватились за эти кадры, чтобы начать критиковать российское военное руководство. Российские блогеры утверждают, что командиры, которые руководили атаками 155-й морской пехотной бригады на Павловку в ноябре 2022 года, теперь ответственны за штурм Угледара. Они заявляют, что командиры продолжают допускать те же ошибки, которые дорого обходятся. Один российский блогер заявил, что командующий Восточной группировки войск генерал-лейтенант Рустам Мурадов несет ответственность за российские тактические неудачи вокруг Угледара", – говорится в отчете ISW.

Однако аналитики института считают, что "российские войска применяют крайне дисфункциональную тактику, которая свидетельствует о том, что 155-я бригада морской пехоты, скорее всего, состоит из плохо подготовленных мобилизованных, чем о плохом командовании".

"Российские блогеры, вероятно, обвинили российских командиров, чтобы преуменьшить тот факт, что плохая системная подготовка мобилизованных россиян, скорее всего, и в дальнейшем будет приводить к подобным тактическим неудачам по всей территории Украины. Вероятно, блогеры регулярно обвиняют командиров в ответственности за тактические неудачи, чтобы общую ответственность за военные неудачи в Украине переложить с российских вооруженных сил как института на отдельных лиц", – предположили в ISW.

Основные выводы ISW за 10 февраля:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские войска начали очередную массированную серию ракетных ударов и ударов с беспилотников по Украине.
  • Пролеты российских ракет над территорией НАТО вряд ли приведут к эскалации. ISW продолжает с высокой уверенностью утверждать, что Владимир Путин не желает рисковать прямым конфликтом с НАТО.
  • Недавние кадры неудачного российского штурма под Угледаром стали очередной точкой невралгии в российском информационном пространстве и продемонстрировали плохую подготовку российского мобилизованного личного состава.
  • Оккупанты продолжили наступательные операции к северо-западу от Сватово и вокруг Кременной.
  • Российские войска продолжили наступательные операции в районе Бахмута, Авдеевки и Донецка, а также на западе Донецкой области.
  • По сообщениям, российские войска провели ограниченную наземную атаку в Запорожской области.
  • Российские власти, вероятно, вводят ограничения на въезд и выезд из России для поддержки мобилизации.
  • Российские чиновники и оккупационные власти усиливают меры по интеграции детей на оккупированных территориях, используя общественные организации, финансируемые государством.

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Темы: Донецкая областьРосcиявойна
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