Неудачи под Угледаром свидетельствуют о низком уровне подготовки мобилизованных россиян - ISW

Неудачная попытка наступления на Угледар в Донецкой области свидетельствует о плохой системной подготовке мобилизованных россиян, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте отметили, что недавние кадры неудачного российского штурма под Угледаром стали последней точкой невралгии в российском информационном пространстве.

Реклама:

"Блогеры ухватились за эти кадры, чтобы начать критиковать российское военное руководство. Российские блогеры утверждают, что командиры, которые руководили атаками 155-й морской пехотной бригады на Павловку в ноябре 2022 года, теперь ответственны за штурм Угледара. Они заявляют, что командиры продолжают допускать те же ошибки, которые дорого обходятся. Один российский блогер заявил, что командующий Восточной группировки войск генерал-лейтенант Рустам Мурадов несет ответственность за российские тактические неудачи вокруг Угледара", – говорится в отчете ISW.

Однако аналитики института считают, что "российские войска применяют крайне дисфункциональную тактику, которая свидетельствует о том, что 155-я бригада морской пехоты, скорее всего, состоит из плохо подготовленных мобилизованных, чем о плохом командовании".

"Российские блогеры, вероятно, обвинили российских командиров, чтобы преуменьшить тот факт, что плохая системная подготовка мобилизованных россиян, скорее всего, и в дальнейшем будет приводить к подобным тактическим неудачам по всей территории Украины. Вероятно, блогеры регулярно обвиняют командиров в ответственности за тактические неудачи, чтобы общую ответственность за военные неудачи в Украине переложить с российских вооруженных сил как института на отдельных лиц", – предположили в ISW.

ВИДЕО ДНЯ

Основные выводы ISW за 10 февраля: