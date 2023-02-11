ОВА: россияне обстреляли ракетами, БПЛА и артиллерией 13 украинских областей

Российские оккупанты в течение суток 10 февраля обстреляли 13 областей Украины, были попадания по объектам критической инфраструктуры.

Источник: сводка глав ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций:

Киевщина: вчера область подверглась очередной массированной ракетной атаке. В результате удачной работы ПВО попаданий не было, пострадавших нет. Повреждены несколько домохозяйств.

Львовщина: вчера враг попал в объект энергетической инфраструктуры. Также в Золочевском районе возле дома упала вражеская ракета, которая не взорвалась. Впоследствии работники ГСЧС ее обезвредили. Еще одна ракета упала недалеко от санатория во Львовском районе. Взрывная волна повредила окна здания. Обошлось без пострадавших и жертв. Благодаря ПК Запад было сбито 9 вражеских ракет на территории области

Хмельницкая область: вчера днем, во время массированного удара, в Хмельницкой области наши силы ПВО сбили одну крылатую ракету в Хмельницком районе. Также было попадание в объект критической инфраструктуры Хмельницкой общины. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Детали о последствиях уточняются.

Ивано-Франковская: вчера было зафиксировано попадание ракеты на территорию объекта энергетической инфраструктуры. На работу объекта взрыв не повлиял. Аварийных отключений не проводилось. Пожаров не было. Погибших и пострадавших нет. Также силами ПВО сбита одна вражеская ракета.

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Черниговщина: 4 обстрела за сутки из минометов: Черниговский, Корюковский и Новгород-Северский районы. Без жертв и разрушений.

Сумщина: вчера в течение дня враг совершил обстрелы 7 территориальных общин области: Середино-Будской, Белопольской, Великописаревской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Глуховской, Шалыгинской. Было зафиксировано более 100 прилетов, в том числе сброс с БпЛА взрывного устройства.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Малая Токмачка, Затишье, Гуляйполе, Белогорье, Чаривне, Орехов, Железнодорожное, Новоданиловка, Малиновка, Ольговское, Новоандреевка, Щербаки, Новониколаевка, Новояковлевка, Темировка, Полтавка, Красное, Степногорск, Малые Щербаки, Степное, Каменское. Поступило 25 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры. Детали уточняются.

Днепропетровщина: наши военные из воздушного командования "Восток" сбили за прошедшие сутки все 9 вражеских ракет, которые рашисты направили на область. Не обошлось без разрушений, обломки сбитых ракет упали в Криворожском и Каменском районах. К счастью, люди целы. Ночью "Шахеды" поразили два энергетических объекта в Криворожском районе и один - в Никопольском. Всюду существенные разрушения. Произошли пожары, которые пожарные уже утихомирили. На местах прилетов соответствующие службы ликвидируют последствия атак. Без жертв.

Харьковщина: вчера утром вражеская ракета попала по Харьковскому району, по территории объекта критической инфраструктуры. Получили ранения 8 человек, все госпитализированы. До 14:00 спасатели ликвидировали последствия попадания. За прошедшие сутки враг обстрелял не менее 17 приграничных населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Харьковского районов. В частности, на Слобожанском направлении вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов: Уды, Красная Заря, Стрелечья, Глубокое, Лукьянцы, Огирцево, Терновая и Фиголевка.

На Купянском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов: Новомлинск, Гряниковка, Двуречная, Западное, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крохмальное, Берестовое. Из-за обстрелов г. Волчанск Чугуевского района вчера утром поврежден многоквартирный 9-этажный дом. В результате обстрелов пгт Вильча и с. Волчанские Хутора повреждены несколько жилых домов. В г. Купянск повреждены 7 частных домов. В результате артиллерийского обстрела села Одноробовка Богодуховского района, повреждены 2 двухэтажных многоквартирных дома, электросети, системы водоснабжения и канализации. Около 16:30 по Волчанску был нанесен авиационный удар. Повреждено административное здание, разрушено кафе, здание "Ощадбанка", 2-этажный многоквартирный дом, пострадало помещение детского сада и аптеки. Получила ранения и была госпитализирована 69-летняя женщина.

Луганщина: вблизи Кременной, Шипиловки и Белогоровки Силы обороны Украины отбили атаки врага 10 февраля. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов Макеевки, Площанки, Дибровы и Белогоровки. В прифронтовых захваченных населенных пунктах наблюдается нехватка продуктов питания в магазинах, работа которых ограничена, и лекарств, как вот в Кременной. Захватчики разграбляют то, что еще оставалось уцелевшим на протяжении почти года. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: утром - обстрелы Авдеевки из артиллерии и градов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. За минувшие сутки без существенных изменений остается ситуация вблизи Угледара, Бахмута и Соледара. Под постоянными обстрелами с.Парасковиевка. Обстрелы с.Роздоловка и с.Федоровка, повреждены пять частных домов; а также с.Васюковка, разрушены два частных дома. В течение суток - обстрелы Константиновской громады (с. Александро-Шультино и Иванополье) и Лиманской ТГ (с.Торское и Заречное). Повреждены частные дома.

Вечером - обстрел с.Карловка. Повреждены частные дома. В течение суток происходили хаотичные обстрелы позиций и окрестностей Торецкой громады из тяжелого вооружения и стрелкового оружия. Во время вражеского артобстрела были повреждены дома и хозяйственные постройки и частные дома в г.Торецк и пгт.Петровка. В течение ночи продолжались обстрелы из ствольной артиллерии г.Марьинка, с.Георгиевка, с.Максимильяновка. В результате обстрелов был разрушен частный жилой дом в с. Максимильяновка. Данные о пострадавших уточняются. За сутки в Донецкой области: 1 погибший, 4 раненых.

Николаевщина: вчера под артиллерийским огнем была акватория Куцурубской громады. Пострадавших нет. Также вчера враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и сам Херсон. По информации Оперативного командования "Юг", над Херсонщиной сбиты два вражеских беспилотника. Ночью российские войска в очередной раз обстреливали Херсон. Из-за вражеских ударов повреждено помещение одного из наиболее важных объектов города - железнодорожного вокзала. Пострадавших нет. Также враг нанес удар по многоэтажке в микрорайоне Остров, в которой находились мирные херсонцы. Взрывной волной и обломками снарядов в квартирах выбило окна, также повреждены стены и несколько балконов.

Из-за российского обстрела пострадала пожилая херсонка. Ее с осколочными ранениями бригада "скорой" доставила в больницу. Женщина находится в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь. Всего в течение суток на Херсонщине 3 человека ранены из-за агрессии рф, погибших нет. С деоккупированных территорий Херсонщины эвакуировали 66 человек, из них 5 - это дети. Во временно оккупированном населенном пункте Железный Порт российские захватчики пытаются провести паспортизацию местного населения. Для этого в село переместили паспортный стол из населенного пункта Голая Пристань. Несмотря на то, что очереди желающих получить российское гражданство нет, тем, кто согласится, оккупанты обещают денежное вознаграждение.