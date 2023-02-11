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Беларускі Гаюн: Россияне начали имитировать взлёты МиГ-31К в Беларуси

Роман ПетренкоСуббота, 11 февраля 2023, 14:43
ДЕМОНСТРАЦИЯ МИГ-31К С МАКЕТОМ ГИПЕРЗВУКОВОЙ РАКЕТЫ "КИНЖАЛ" НА ПАРАДЕ. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

ВКС РФ и ВВС РБ начали имитировать взлёт МиГ-31К во время взлётов самолётов других типов, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Источник: "Беларускі Гаюн"

Дословно: "Вчера, во второй половине дня мы сообщили о двух групповых вылетах авиации ВКС РФ с аэродрома Мачулищи в 13 и 16 часов. Эти вылеты имели ряд странностей, на которые мы впоследствии обратили внимание (самое очевидное — они не вернулись в Мачулищи). Можно было подумать, что МиГи улетели в РФ или упали в болото, но ситуация иная.

Вылеты авиации действительно были и источники о них сообщали, за что в очередной раз спасибо каждому, но вчера утром в Мачулищи из Барановичей прилетела группа истребителей. На протяжении дня эти истребители совершали взлёты с аэродрома Мачулищи и звук взлёта был крайне похож на взлёты МиГ-31К и А-50.

Мы считаем, что вчера истребители из Барановичей, на аэродроме в Мачулищах проводили тренировочно-имитационные вылеты. И, очень вероятно, цель была сымитировать взлёт МиГ-31К при взлёте стандартного истребителя типа Су.

Различные факторы говорят, что наша теория верна и в данном случае крайне сложно было отличить Су от МиГ без визуального наблюдения (которое невозможно из-за тумана, снега, дождя и тд).

Справка: Во время взлета МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал", всегда объявляется воздушная тревога по всей Украине.

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Темы: РосcияБеларусьвойнаавиа
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