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Британия может передать Украине ракеты Harpoon или Storm Shadows - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 11 февраля 2023, 15:20

В Великобритании ведутся дискуссии о передаче Украине противокорабельных ракет Harpoon или ракет класса "воздух-поверхность" Storm Shadows.

Об этом пишет The Times, сообщает "Европейская правда".

Издание сообщает, что источники в украинском оборонном ведомстве подтвердили, что Киев готов использовать ракеты для удара по аннексированному Крыму.

Ракеты "Harpoon" стоят около 1,2 миллиона фунтов стерлингов каждая и имеют максимальную дальность 240 километров. Ракеты Storm Shadow стоят около 2,2 миллиона фунтов стерлингов и могут обстреливать цели на расстоянии до 560 км, хотя модифицированные версии для экспорта имеют значительно меньшую дальность.

Сейчас продолжаются переговоры, чтобы решить, сколько именно британских ракет дальнего радиуса действия может быть отправлено, несмотря на предыдущие опасения, что предоставление Украине возможности наносить трансграничные удары по России может привести к эскалации конфликта, отмечает издание.

Противокорабельные ракеты Harpoon ранее уже передала Украине Дания, и они могут быть адаптированы для стрельбы с грузовиков, хотя они будут менее точными при атаке наземных целей.

Ракеты Storm Shadow также можно запускать с земли, но более вероятно, что они будут установлены на украинских самолетах.

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Напомним, премьер Британии Риши Сунак 8 февраля подтвердил, что Лондон готов рассматривать предоставление Украине истребителей и решение об обучении пилотов фактически является первым шагом к этому.

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Темы: Великобританияоружие
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