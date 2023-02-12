Оккупанты за сутки дважды ударили ракетами и 23 раза из РСЗО – сводка Генштаба

В воскресенье россияне нанесли два ракетных удара и совершили 23 обстрела из РСЗО, сосредоточились на наступательных действиях на 5 направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В течение суток противник нанес 2 ракетных удара и совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Осуществляет усиление своей группировки войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. За эти сутки вражеским обстрелам подверглись районы 13 населенных пунктов. Среди них Нововасильевка, Волковка, Кондратовка, Большая Рыбица и Запселье Сумской области и Волчанск, Амбарное и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы 17 районов населенных пунктов. В частности, это - Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Спирное, Васюковка, Парасковиевка, Железнянское, Часов Яр, Бахмут и Клищеевка Донецкой области. В целом - 13 населенных пунктов.

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На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 21 населенного пункта. Среди них - Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Богоявленка в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы Времовки и Новополя Донецкой области; Гуляйполя, Степного, Новоданиловки, Новоандреевки и Малой Токмачки на Запорожье и Никополя Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 14 населенных пунктов, включая Меловое, Змиевку, Веселое, Никольское, Антоновку и Днепровское.

Противник не прекращает терроризировать жителей временно занятых им территорий Херсонской области. На этот раз давлению подвергся наиболее незащищенный слой - пенсионеры. Враг заставляет их получать российские паспорта, угрожая прекратить получение любых пенсий.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 2 склада боеприпасов врага.