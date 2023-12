Авиация Израиля нанесла удар по комплексу ХАМАС в Газе – ЦАХАЛ

Израиль ночью нанес авиаудары по комплексу ХАМАС в Газе в ответ на ракету, выпущенную из палестинского анклава.

Источник: Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter

Дословно: "В ответ на субботний ракетный запуск из Газы по территории Израиля истребители ЦАХАЛа ночью нанесли удар по подземному комплексу из сырьем, которое используется для производства ракет, принадлежащих террористической организации ХАМАС".

In response to the Saturday rocket launch from Gaza into Israel, IDF fighter jets struck overnight an underground complex containing raw materials used for the manufacturing of rockets belonging to the Hamas terrorist organization. 1/2