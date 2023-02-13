Авіація Ізраїлю завдала удару по комплексу ХАМАС у Газі – ЦАХАЛ

Ізраїль вночі завдав авіаударів по комплексу ХАМАС у Газі у відповідь на ракету, випущену з палестинського анклаву.

Джерело: Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Twitter

Дослівно: "У відповідь на суботній ракетний запуск з Гази по території Ізраїлю винищувачі ЦАХАЛу вночі завдали удару по підземному комплексу із сировиною, яка використовується для виробництва ракет, що належать терористичній організації ХАМАС".

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