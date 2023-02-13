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Бундесвер начал обучение украинских военных на танках Leopard

"Европейская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 13:30

Бундесвер начал обучение украинских солдат на основном боевом танке Leopard 2.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Германии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Обучение будет происходить в основном на базе школы танковых войск в Мюнстере, Нижняя Саксония.

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Обучение должно завершиться до конца первого квартала, чтобы передача танков была "синхронизирована" с этим.

Федеральное правительство пообещало Украине 14 Leopard 2А6.

Кроме того, есть программы обучения украинских солдат, которые уже начались в Германии на боевой машине пехоты Marder.

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Министр обороны Борис Писториус ожидает, что поставки основных боевых танков в Украину значительно усилит оборону от российских нападающих, о чем политик СДПГ заявил в минувшую среду во время визита к военным в городе Аугустдорф.

Напомним, 25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении украинским вооруженным силам основных боевых танков Leopard 2.

Кроме того, Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1 из промышленных запасов.

Темы: ГерманиятанкиУкраинаВооруженные силы
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