В Турции под завалами нашли тела семьи из Запорожья

В турецком городе Антакья под завалами дома, разрушенного во время землетрясения, нашли тела семьи из Запорожья.

Об этом Укринформу сообщил родственник погибшей семьи Сергей Петров, передает "Европейская правда".

"Вчера вечером нашли их, они погибли. Их тела будут везти сюда, и здесь будут похороны. Этими вопросами занимаются представители посольства", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что 46-летняя Юлия Петрова и ее двое сыновей Захар (10 лет) и Матвей (5 лет) находились в Турции с апреля прошлого года.

Отец погибшей, Сергей, разговаривал с родными в последний раз 5 февраля вечером, а само землетрясение произошло в 4 часа утра в понедельник, 6 февраля.

Как сообщалось, за неделю поисково-спасательных работ после разрушительного землетрясения в Турции из-под завалов удалось спасти более 8 тысяч человек.

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Количество погибших в Турции при этом приближается к 32 тысячам.