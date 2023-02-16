Зеленский обратился к парламенту Норвегии, обсуждающему пакет в почти €7 млрд для Украины

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к норвежскому Стортингу, где в четверг правительство представляет свой пятилетний пакет помощи Украине на 75 млрд норвежских крон (почти 7 млрд евро).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания NRK.

"Суверенные государства имеют право защищать себя и имеют право получать помощь от друзей для самозащиты. Война России против Украины нарушает все эти принципы, которые являются определяющими для Норвегии и наших национальных интересов. Поэтому борьба украинцев - это также и наша борьба", - сказал премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре, прежде чем дать слово украинскому президенту.

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Зеленский поблагодарил за помощь Норвегии в войне, которая помогла спасти тысячи жизней.

Он также вспомнил, что впервые обращался к Стортингу в 35-й день войны и отметил, что с марта очень многое изменилось и появилась уверенность в том, что свободный мир не оставит Украину в одиночестве.

"Норвежский вклад в это исторический. Вы помогаете нам с противовоздушной обороной, которая защищает наши города от российского террора, вы помогаете нам противотанковым оружием, вы помогаете нам с восстановлением энергетической инфраструктуры после ударов российских ракет и иракских дронов. А теперь вы создаете очень важный прецедент долгосрочного финансирования страны, которая защищает свою независимость и право каждой страны жить в соответствии с международным правом", - сказал Зеленский.

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По его словам, этот прецедент важен, поскольку дает ощущение будущего и уверенность в наличии надежного плеча союзников и в дальнейшем.

"Мы не знаем, что произойдет за этот период в 5 лет. Но мы знаем, чего не произойдет: Россия не преодолеет нашего единства, Кремль не сделает террор и запугивание новой реальностью для Европы. Российский флаг не останется над оккупированными территориями Украины. Это так же точно, как ваши NASAMS, защищающие небо Украины", - заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина и дальше нуждается в ПВО, и это вопрос жизни и смерти. Так, он вспомнил о российской атаке прошлой ночью, когда украинская ПВО смогла сбить половину ракет. По словам президента, целью является стопроцентный отпор российскому террору.

Правительство и большинство в Стортинге договорились о пятилетней программе оказания помощи пострадавшей от войны Украине.

Пакет поддержки получил название "Программа Нансена".

До 2027 года Украина получит многомиллиардную помощь от Норвегии. Помощь должна быть как военной, так и гражданской.

Общий объем помощи составляет 75 миллиардов норвежских крон, с ежегодным выделением 15 миллиардов норвежских крон.

В Стортинге существует широкая политическая поддержка правительственного пакета по Украине. Несколько партийных лидеров присутствовали на презентации пакета в Стортинге в четверг.

Норвегия также окажет поддержку странам на юге, которые пострадали от последствий войны. В то же время, Норвегия будет предоставлять как гуманитарную, так и продовольственную помощь странам, страдающим от голода.

Напомним, Норвегия решила передать Украине восемь танков Leopard 2 и до четырех танков специального назначения.