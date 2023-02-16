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Парламент Молдовы утвердил новое правительство

Четверг, 16 февраля 2023, 16:48
Dorin Recean, parlament.md

Депутаты парламента Молдовы утвердили новое правительство во главе с премьер-министром Дорином Речаном.

Об этом сообщило молдавское издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

За назначение кабмина Речана проголосовали 62 депутата правящей партии "Действие и солидарность". Парламентская оппозиция не поддержала полномочия нового правительства. 

Кабинет Речана будет состоять из 10 мужчин и семи женщин. При этом новых лиц в его правительстве будет только четверо.

Нику Попеску сохранил должность министра иностранных дел и евроинтеграции, он также будет одним из трех вице-премьеров. Министром обороны Молдовы остается Анатолий Носатый.

Представляя команду в парламенте в четверг, Речан рассказал о трех приоритетах правительства: дисциплина и порядок в государственных учреждениях; экономическое развитие; мир и стабильность.

Он также отметил, что до конца года перед правительством стоит четкая задача открыть переговоры о вступлении в Европейский Союз и ускорить изменения, необходимые для того, чтобы Молдова стала полноправным членом Европейского Союза.

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Новый премьер также отметил, что Молдова все еще является объектом гибридных атак.

"Мы ожидаем, что интенсивность возрастет еще больше в ближайший период, но у нас также есть учреждения, готовые справиться", - заявил он.

Речан также пообещал начать денонсировать соглашения, заключенные в рамках СНГ.

10 февраля премьер Наталья Гаврилица объявила об отставке. После этого президент Майя Санду выдвинула на пост главы правительства кандидатуру своего нынешнего советника по вопросам обороны и национальной безопасности Дорина Речана.

Подробнее на эту тему - в видеоблоге ЕвроПравды и в статье Молдова с переворотом: зачем Майя Санду меняет правительство под угрозой гибридного нападения РФ.

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Темы: Молдова
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