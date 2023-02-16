Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД требует от Financial Times расследовать дезинформацию о контрабанде оружия из Украины

"Европейская правда"Четверг, 16 февраля 2023, 18:53

Министерство иностранных дел Украины требует от издания Financial Times немедленно провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов с признаками дезинформации в интересах России.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко 16 февраля, пишет "Европейская правда".

Основанием для требования расследования стал материал издания от 6 февраля под заголовком "Премьер-министр Молдовы призывает к увеличению помощи ЕС для обуздания контрабанды оружия из Украины".

Реклама:

В начале статьи отмечается, что Гаврилица, ныне экс-премьер Молдовы, рассказала изданию о том, что ее страна "наблюдает увеличение" контрабанды оружия, людей и товаров из Украины на фоне войны, отметил Николенко.

Далее автор сразу очерчивает масштаб проблемы: "Незаконная контрабанда оружия, людей и товаров из Украины была основным опасением для стран ЕС после вторжения России в феврале прошлого года, что усилилось огромным количеством оружия, поставленного в страну за последние 11 месяцев, а также увеличением количества людей, которые стремятся уехать".  

В ответ, как говорится в материале, Брюссель создал "центр поддержки" в Молдове, пытаясь отслеживать и противодействовать попыткам незаконной торговли. Эта инициатива, по словам Гаврилицы, достигла "успешных усилий в контексте прекращения контрабанды оружия и людей".

ВИДЕО ДНЯ

Николенко подчеркнул, что цитаты Гаврилицы, которые приводятся в статье, не соответствуют заголовку материала Financial Times. Гаврилица дословно говорит следующее: "Мы не хотим стать страной, где растут угрозы безопасности, или усиливается... торговля людьми или контрабанда". 

Гаврилица также говорит, что Молдове нужна поддержка ЕС, чтобы "не позволить сети контрабанды разрастись".

По словам Николенко, это вполне легитимное желание представительницы страны, возле территории которой идет война. Но, отмечает спикер, Гаврилица не говорит непосредственно о фактах контрабанды оружия или ее увеличения.

Автор статьи, по словам Николенко, также не приводит никаких доказательств контрабанды оружия. 

Украинская сторона не получала никакой подтвержденной информации или конкретных фактов от молдавской стороны о поставках контрабандного оружия из Украины, добавил Николенко.

"Этот материал Financial Times - очередная дезинформация, ее цель - дискредитировать международную военную помощь Украине. Россия инвестирует многочисленные ресурсы, чтобы сейчас помешать поставкам западного оружия нашему государству на фоне нового наступления российской армии. Очевидно, что статья Financial Times должна была усилить на Западе страх относительно того, что оружие, которое передается Украине, обернется против самих западных стран, попав в руки криминальных элементов", - отметил представитель украинского министерства.

Он добавил, что в прошлом году этот же автор уже публиковал похожую статью, в которой также манипулировал темой якобы контрабанды оружия из Украины.

В июле представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщал, что Россия начала интенсивную кампанию дезинформации против Украины, ЕС и НАТО, заявляя о "контрабанде оружия", которое поставляется союзниками.

Темы: МИДСМИконтрабандаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
МИД
МИД Украины отреагировало на призывы Орбана прекратить поддерживать Украину
МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ
На границе с Грузией застряли украинцы, которых силой вывезли в Россию: МИД изучает ситуацию
Последние новости
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
Все новости...
Реклама: