МИД требует от Financial Times расследовать дезинформацию о контрабанде оружия из Украины

Министерство иностранных дел Украины требует от издания Financial Times немедленно провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов с признаками дезинформации в интересах России.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко 16 февраля, пишет "Европейская правда".

Основанием для требования расследования стал материал издания от 6 февраля под заголовком "Премьер-министр Молдовы призывает к увеличению помощи ЕС для обуздания контрабанды оружия из Украины".

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В начале статьи отмечается, что Гаврилица, ныне экс-премьер Молдовы, рассказала изданию о том, что ее страна "наблюдает увеличение" контрабанды оружия, людей и товаров из Украины на фоне войны, отметил Николенко.

Далее автор сразу очерчивает масштаб проблемы: "Незаконная контрабанда оружия, людей и товаров из Украины была основным опасением для стран ЕС после вторжения России в феврале прошлого года, что усилилось огромным количеством оружия, поставленного в страну за последние 11 месяцев, а также увеличением количества людей, которые стремятся уехать".

В ответ, как говорится в материале, Брюссель создал "центр поддержки" в Молдове, пытаясь отслеживать и противодействовать попыткам незаконной торговли. Эта инициатива, по словам Гаврилицы, достигла "успешных усилий в контексте прекращения контрабанды оружия и людей".

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Николенко подчеркнул, что цитаты Гаврилицы, которые приводятся в статье, не соответствуют заголовку материала Financial Times. Гаврилица дословно говорит следующее: "Мы не хотим стать страной, где растут угрозы безопасности, или усиливается... торговля людьми или контрабанда".

Гаврилица также говорит, что Молдове нужна поддержка ЕС, чтобы "не позволить сети контрабанды разрастись".

По словам Николенко, это вполне легитимное желание представительницы страны, возле территории которой идет война. Но, отмечает спикер, Гаврилица не говорит непосредственно о фактах контрабанды оружия или ее увеличения.

Автор статьи, по словам Николенко, также не приводит никаких доказательств контрабанды оружия.

Украинская сторона не получала никакой подтвержденной информации или конкретных фактов от молдавской стороны о поставках контрабандного оружия из Украины, добавил Николенко.

"Этот материал Financial Times - очередная дезинформация, ее цель - дискредитировать международную военную помощь Украине. Россия инвестирует многочисленные ресурсы, чтобы сейчас помешать поставкам западного оружия нашему государству на фоне нового наступления российской армии. Очевидно, что статья Financial Times должна была усилить на Западе страх относительно того, что оружие, которое передается Украине, обернется против самих западных стран, попав в руки криминальных элементов", - отметил представитель украинского министерства.

Он добавил, что в прошлом году этот же автор уже публиковал похожую статью, в которой также манипулировал темой якобы контрабанды оружия из Украины.

В июле представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщал, что Россия начала интенсивную кампанию дезинформации против Украины, ЕС и НАТО, заявляя о "контрабанде оружия", которое поставляется союзниками.