Силы обороны отбили вражеские атаки в районах 16 населенных пунктов – сводка

За прошедшие сутки Силы обороны отбили атаки врага возле 16 населенных пунктов в трех областях.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "За прошедшие сутки противник применил 41 ракету различных типов по территории нашей страны, 5 из них, переделанные ЗКР С-300, по Харькову. 16 ракет сбито нашими защитниками.

Реклама:

Кроме того, оккупанты нанесли 24 авиационных удара и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения".

"Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях".

"Чтобы пополнять потери в живой силе, противник различными способами заманивает в ряды российских оккупационных войск различные категории общества, в частности так называемых "гастарбайтеров".

ВИДЕО ДНЯ

Так, недавно, нашим защитникам, которые держат оборону в Волновахском районе Донецкой области, сдался в плен один из таких работников".

"Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области обнаружена работа дополнительной башни мобильной связи, установленной противником. С помощью нее российские спецслужбы имеют возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM операторов".

Детали: За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Херсонской области; Стельмаховка, Кременная, Диброва и Белогоровка - Луганской и Роздоловка, Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательных группировок не обнаружено.

В штабе отмечают, что на полигонах Республики Беларусь продолжается подготовка подразделений российских войск.

За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка, Бачевск и Партизанское Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Светличное, Стрелечья и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Новомлинск, Двуречная, Гряниковка и Кучеровка Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Червонопоповка на Луганщине и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Спирное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Федоровка, Васюковка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка и Озаряновка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Великая Новоселка, Временка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское в Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня страдали Змиевка, Токаревка, Антоновка и Херсон. Пострадали мирные люди.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один - по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 4 района сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, склад боеприпасов, а также еще 2 других важных объекта оккупантов.