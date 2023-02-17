Запад ударил по сети российских шпионов: Путин не смог предвидеть последствий - WP

Президент страны-агрессора Владимир Путин не смог предвидеть масштабы и последствия кампании западных спецслужб против российской шпионской сети, арест в январе российского шпиона Артура Эллера стал "последним залпом в теневой войне против российских спецслужб".

Источник: The Washington Post

Дословно: "В течение последнего года, когда западные правительства наращивали поставки оружия в Украину и вводили экономические санкции против Москвы, американские и европейские службы безопасности проводили параллельную, но менее заметную кампанию по разрушению российских шпионских сетей".

Детали: Издание пишет, что немецкий случай последовал за задержаниями подозреваемых российских агентов в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Австрии, Польше и Словении.

"Эти шаги являются точными ударами по российским агентам, которые все еще находятся в Европе, после массовой высылки более 400 подозреваемых сотрудников российской разведки из посольств Москвы по всему континенту в прошлом году", - пишет издание.

При этом американские и европейские чиновники по вопросам безопасности предупреждают, что Россия сохраняет значительный потенциал, но говорят, что за последний год ее шпионские агентства понесли больший ущерб, чем когда-либо со времен окончания холодной войны.

Масштабы кампании, указывает издание, похоже, застали Россию врасплох, говорят чиновники, притупив ее способность осуществлять операции влияния в Европе, поддерживать контакт с информаторами или предоставлять Кремлю информацию по ключевым вопросам, включая степень готовности западных лидеров продолжать наращивать поставки оружия в Украину.

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"Если так, то это может пополнить список последствий, которые не смог предвидеть президент России Владимир Путин - бывший офицер КГБ в Восточной Германии - когда отдавал приказ о вторжении в Украину", - отмечает издание.

"Мир для российских служб сейчас совсем другой", - сказал директор Службы внешней разведки Финляндии Антти Пелттари. По его словам, из-за высылки, дальнейших арестов и более враждебной среды в Европе, "их возможности значительно ухудшились".

По словам Пелтари и других европейских чиновников, Россия пытается компенсировать свои потери, больше полагаясь на кибершпионаж. Москва также пытается воспользоваться пересечением границ и потоками беженцев для засылки новых шпионов и пополнения своих истощенных рядов, говорят чиновники.

Но эти новоприбывшие не будут иметь защиты и преимуществ работы в российских посольствах, говорят чиновники, и им может не хватать опыта, источников и подготовки тех, кто был объявлен персонами non grata.

Как возможный знак российского отчаяния, по словам чиновников, Москва попыталась отправить шпионов, высланных из одной европейской столицы, обратно в другую, прощупывая уязвимые места в координации работы служб безопасности на континенте, являющемся лоскутной тканью.

"У нас нет иллюзий, что россияне будут продолжать попытки восстановить свои сети в Европе", - заявил на условиях анонимности высокопоставленный западный чиновник по вопросам безопасности.

По его словам, его и другие страны поделились с другими членами Европейского Союза информацией о тех, кого они выслали. По словам чиновника, "ни одна из известных нам попыток России вернуть шпионов не увенчалась успехом".