НАТО, ЕС и Украина впервые проведут трехстороннюю встречу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 21 февраля встретятся в Брюсселе.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".

Встреча состоится утром в штаб-квартире НАТО. После этого в 12:45 запланирована их совместная пресс-конференция.

Реклама:

Дмитрий Кулеба отметил, что это первая встреча представителей Украины, НАТО и ЕС в таком трехстороннем формате.

"Ожидаю встречи с Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем, чтобы усилить наше партнерство и сотрудничество для защиты Украины и Европы", - отметил он.

Как сообщалось, в понедельник Кулеба встретится с министрами иностранных дел стран ЕС - перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД. После того европейские министры отдельно встретятся с министром иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: На безопасности не экономят: о чем договорились министры обороны стран НАТО