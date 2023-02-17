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Лукашенко заявил Путину, что готов производить в Беларуси штурмовики Су-25

Ирина БалачукПятница, 17 февраля 2023, 14:58
Лукашенко и Путин. Фото из Telegram Пул первого

Беларусь готова наладить у себя производство штурмовиков Су-25, которые Россия использует в войне против Украины.

Источник: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным 17 февраля

Прямая речь Лукашенко: "Вы когда-то в ЕврАзЭС поставили вопрос о кооперации в области авиастроения. Так вот я вам должен доложить, что белорусы делают для МС-21 и Superjet 100 (российские пассажирские самолеты – ред.) до тысячи уже комплектующих.

У нас три завода. Два военных и один гражданский. Они раньше были ремонтными. Сегодня уже производят комплектующие. И, как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета Су-25 – штурмовика, который себя хорошо в Украине показывает, рабочая лошадка".

Детали: Лукашенко заявил, что Су-25 готовы производить в Беларуси "при соответствующей небольшой технологической поддержке Российской Федерации".

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Темы: ЛукашенкоПутинБеларусьавиа
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