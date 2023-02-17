РФ несет потери на Херсонщине: свезли десятки тел и раненых в "госпиталь" – Генштаб

Российские оккупанты на Херсонщине превратили Центральную районную больницу в военный госпиталь – свезли туда 36 тел и около двух десятков раненых.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник продолжает нести потери. Так, в населенном пункте Каланчак Херсонской области оккупанты обустроили Центральную районную больницу под военный госпиталь и привезли 36 ликвидированных и 18 раненых военнослужащих вооруженных сил РФ".

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Детали: Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один - по позиции зенитно-ракетного комплекса.

В течение суток противник нанес 6 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Купянска, что на Харьковщине. Повреждены 3 частных и один многоэтажный дом. Кроме того, враг в целом нанес 10 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из РСЗО.

Враг основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Несет значительные потери в живой силе.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательных группировок не обнаружено.

На полигонах Беларуси продолжается подготовка подразделений российских войск. Противник не прекращает минометных и артиллерийских обстрелов позиций наших подразделений, а также населенных пунктов вдоль государственной границы Украины. В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Колос Черниговской области; Мефедовка, Бачевск, Харьковка, Заруцкое, Партизанское, Бояро-Лежачи, Атинское, Алексеевка и Грабовское Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечье, Веселое, Борисовка, Гатище, Волчанск, Тихое, Охримовка, Нестерное и Обуховка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Гряниковка, Кучеровка, Крохмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине и Федоровка и Роздоловка Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Крахмального, Берестового, Стельмаховки, Дибровы, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Спирного.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 15 районов населенных пунктов, в частности, Веселое, Васюковка, Зализнянское, Добово-Васильевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клищеевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области. Также враг нанес авиаудар в районе Берховки.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях огневому воздействию подверглись 17 районов населенных пунктов, среди них Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 20 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области. Под авиационные удары врага попали районы Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, в частности, Гавриловка, Дудчаны, Берислав, Веселое, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Днепровское, Береговое и Велетенское Херсонской области.