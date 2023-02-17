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"Дела Майдана": сроки давности по 60 из них неумолимо истекают, нужны изменения в УПК - Донской

Валентина РоманенкоПятница, 17 февраля 2023, 19:28
Алексей Донской. фото ОГП

Сроки давности по 60 делам, которые рассматриваются в судах и касаются тяжких преступлений, совершенных против участников акций протеста 2013/14 гг, истекают через год, прокуратура настаивает на законодательных изменениях, чтобы не допустить их закрытия.

Источник: руководитель Департамента "Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской во время дискуссии правозащитного клуба и в комментарии "Украинской правде"

Детали: Донской отметил, что проблематика со сроками давности отсутствует в уголовных производствах об особо тяжких преступлениях (например об убийствах и покушениях на убийства) и по делам, которые слушаются по спецпроцедуре (там, где фигуранты скрываются -ред.).

В то же время в 60 производствах Майдана по тяжким преступлениям (а это почти половина от всех 134 производств о преступлениях против Евромайдана, в которых прокурорами Департамента поддерживается обвинение) сроки давности истекают до 20 февраля 2024 года. Причем в 22-х делах вообще - в ноябре-декабре 2023 года.

Чтобы дать этим делам, подавляющее большинство из которых годами рассматриваются судами, шанс, необходимы изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

Донской напомнил, что перед полномасштабным вторжением РФ - 22 февраля 2022 года - народные депутаты приняли в первом чтении законопроект 6454-д.

В то же время немало ключевых положений, на которых настаивали прокуроры, из документа были исключены. По словам Донского, прокуроры надеялись, что документ будет доработан с учетом потребностей уголовного производства, однако с февраля прошлого года законопроект лежит без движения.

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Сейчас прокуроры профильного департамента ОГП наработали новый законопроект изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которые закрывают лазейки, делают невозможным или минимизируют риски процессуальных злоупотреблений и диверсий.

Это и установление сроков судебного разбирательства (как это существует в отношении досудебных расследований), и установление предельных сроков для проведения подготовительных заседаний, ведь, по словам Донского, есть дела, в которых подготовительное заседание (где даже не рассматривается вопрос виновности обвиняемого, не исследуются и не предоставляются суду доказательства, основная цель - решить, можно ли назначать обвинительный акт к рассмотрению), продолжаются более 4 или даже 6 (!) лет.

Нынешнее законодательство дает возможности для того, чтобы затягивание судебного процесса могло применяться как элемент адвокатской тактики, отмечает представитель ОГП, поэтому изменения к нему уже давно назрели и даже перезрели.

Прямая речь: "Что можем сделать: не рассчитывать на хорошего прокурора, судью или добросовестного адвоката, а законодательно менять условия. Это не то, что прокуратура или ГБР требуют для себя каких-то дополнительных полномочий, или мы хотим на себя что-то перетянуть...

Элементарная вещь, как, например, по этим 60 делам: если дело находится на рассмотрении в суде уже несколько лет, а до истечения сроков давности остался год - законодательно закрепить императивную норму, что суд обязан проводить заседания по нему не менее 2 раз в неделю. И выделять достаточное время на его рассмотрение: если, например, был перерыв из-за воздушной тревоги, после отбоя - заседание продолжать. Тогда можно надеяться, что рассмотрение этих дел завершится приговорами, а не их закрытием по истечению сроков давности".

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Темы: ЕвромайданОфис генпрокурора
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