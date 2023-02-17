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Сийярто объяснил, зачем летал в Минск

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 20:32

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что посетил Минск, чтобы призвать "белорусских партнеров" не предпринимать шагов для продолжения войны или ее географического расширения.

Об этом Сийярто заявил 17 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Hirlap.

Отвечая на вопрос прессы о своем визите в Минск в понедельник, Сийярто сказал, что передал сообщение об установлении прекращения огня и о начале мирных переговоров.

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"Я сказал об этом своим белорусским партнерам и попросил их, как мы просим всех членов международного сообщества, не делать никаких воинственных шагов, никаких шагв, которые могут привести к продолжению войны или, если придется, к географическому расширению войны", - подчеркнул он.

Сийярто также отрицает, что в Минске якобы вел переговоры с россиянами.

"Я вижу, что в прессе есть определенная доля фантазии, и я вижу, что есть фанатизм относительно сайта Flightradar, и в принципе с этим нет проблем, но я честный человек, если хочу вести переговоры с россиянами, я поеду в Москву", - сказал он.

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"Если я хочу вести переговоры с россиянами, я поеду в Москву и сообщу об этом. Мне не нужно вести переговоры с россиянами в Минске прячась. Ни я, ни кто-то из членов моей делегации не вел переговоров ни с кем, кроме белорусских собеседников", - добавил Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Минск 13 февраля.

Это был первый за очень длительный период визит европейского чиновника такого уровня в Минск.

Сийярто после визита заявил, что призвал к "скорейшему достижению мира".

Темы: ВенгрияБеларусьМИД
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