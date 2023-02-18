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Министр обороны Британии объяснил задержки с формированием танковых батальонов для Украины

"Европейская правда"Суббота, 18 февраля 2023, 12:11

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что только после принятия политического решения о поставках Украине танков многие страны узнали о реальном положении дел с их техникой.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Spiegel.

"Политическое решение, безусловно, существует. Но многие страны обнаруживают, что их армии не имеют оперативных танков, которые можно было бы поставить. Политики отправили своих военных на склады и обнаружили, что их танки не готовы или не отремонтированы для доставки в Украину. Или что на ремонт пушек или силовой установки понадобится определенное время. Вы знаете эти проблемы с оперативной готовностью в Бундесвере. В других странах ситуация не отличается", - пояснил он.

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Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что западным союзникам будет трудно собрать два полных батальона танков Leopard 2, чтобы отправить их в Украину, как было обещано.

По словам Уоллеса, страны НАТО с болью осознали, что их армии за последние 30 лет значительно ослабли.

"Существуют цифры, сколько танков имеет каждая страна. Но есть реальность, которая говорит нам, что очень мало из них пригодны к эксплуатации. Даже 14 танков Challenger для Украины мы не брали со складов, где они хранились, они были сняты с боевого дежурства. В конце концов, политика приняла решение. Но потом пришла проверка реальностью. Это именно то, где мы сейчас находимся" - сказал министр.

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При этом, по его словам, это касается не только танков, но и боеприпасов и другой техники.

Однако Уоллес заверил, что танки поступят в Украину, пусть это и займет больше времени.

"Мы должны дать другим партнерам немного больше времени. Выключатель переключился, и это важно на данный момент. Одна из причин - это военное значение решения по танкам для хода войны. Мы должны быть честными в этом отношении. Танки не являются чудо-оружием для немедленной победы в войне. Конечно, они явно эффективнее российских танков. Но кроме этого, зеленый свет для Challenger или Leopard был чрезвычайно важным знаком для Украины", - заявил он.

"Благодаря современным танкам мы даем возможность Украине лучше позиционировать себя в военном плане и приблизиться к стандартам НАТО по ведению войны. Для этого мы, немцы, американцы или поляки, сейчас тренируем украинских солдат. В краткосрочной перспективе это не изменит ход войны. Но в среднесрочной перспективе это чрезвычайно важно", - пояснил министр.

Темы: ВеликобританиятанкиВооруженные силы
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