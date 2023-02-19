Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны отбили вражеские атаки возле 12 населенных пунктов – сводка

"Украинская правда"Воскресенье, 19 февраля 2023, 05:22
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 12 населенных пунктов – сводка
Танк ВСУ. Фото из Facebook Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах 12 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В течение суток российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 15 ракетных ударов, большинство из них - по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Реклама:

Угроза нанесения ракетных ударов российской федерацией остается высокой по всей территории Украины.

Основные усилия враг в дальнейшем сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка, Червонопоповка и Кременная – Луганской и Выемка, Федоровка, Дубово-Васильевка, Берховка, Бахмут, Ивановское и Часов Яр в Донецкой области".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательных группировок не обнаружено. В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы 23 населенных пунктов, включая Казачье, Бунякино, Рыжевку, Волфино, Владимировку Сумской области и Ветеринарное, Казачью Лопань, Стрелечье и Красное Первое на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Гряниковка, Купянск и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка на Луганщине и Роздоловка и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них – Железнянское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов 16 населенных пунктов. В частности – Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье в Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы еще 27 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Понятовку, Садовое, Веселое, Антоновку, Велетенское и Береговое Херсонской области.

По данным Генштаба, у противника возникли проблемы с логистическим обеспечением своих подразделений. Так, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных зенитных ракетных систем "С-300" и невозможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, ЗРК приходится отправлять на заводы-производители в Россию.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 2 крылатые ракеты типа "Калибр", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы противника.

Темы: ГенштабВооруженные силыРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Генштаб
Россияне безуспешно пытались наступать на 3 направлениях – сводка Генштаба
Защитники за сутки уничтожили 570 оккупантов и 30 артиллерийских систем врага
В Донецкой области оккупанты угрожают отбирать детей, которые не ходят в школу − Генштаб
Последние новости
08:15
В Киеве упали обломки в двух районах: есть возгорание многоэтажки - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
Все новости...
Реклама: