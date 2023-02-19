За сутки Россия ударила ракетами по Хмельницкому и обстреляла еще 8 областей

Российские оккупанты 18 февраля попали в военный объект в Хмельницком и обстреляли еще 8 областей, известно о меньшей мере об одном погибшем гражданском.

Источник: сводка ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Хмельницкая область: вчера утром враг нанес 2 удара по городу Хмельницкому. Есть попадание в военный объект, также есть еще одно попадание вблизи остановки общественного транспорта. Взрывной волной повреждено 8 многоэтажных домов, 3 учебных заведения, 7 частных домов, 8 объектов предпринимательской деятельности. 2 гражданских человека обратились в больницу за помощью. Раненым оказана медицинская помощь. Их состояние стабильное.

Сумщина: вчера в течение дня враг совершил обстрелы 4 территориальных громад области: Хотинской, Белопольской, Новослободской, Путивльской. Было зафиксировано более 75 прилетов. Белопольская громада: в результате обстрела в с. Рыжевка повреждены 5 домохозяйств, 3 дома не пригодны для жизни (прямые попадания), поврежден автомобиль. Россияне били из минометов и по другим населенным пунктам громады - 12 прилетов. Новослободская община - минометный и пулеметный обстрел. Хотинская громада была под обстрелом из артиллерии - 6 прилетов.

Путивльская громада: с территории РФ враг сбросил 11 мин. К счастью, без жертв. Вчера вечером с территории РФ из миномета - 10 "приходов", обстрел Белопольской громады. Также вечером с территории РФ с РСЗО - обстрел Белопольской громады. Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Малиновка, Новоданиловка, Любицкое, Ольговское, Чаривне, Белогорье, Новоандреевка, Полтавка, Щербаки, Малая Токмачка, Гуляйполе, Каменское. Есть разрушения в результате обстрелов Детали по последствиям уточняются.

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Днепропетровщина: вчера днем россияне четыре раза обстреляли Никопольский район. Ударили по Марганцу и Никополю из тяжелой артиллерии. Прошло без жертв, но есть разрушения. В Никополе российские снаряды изуродовали два лицея, больницу и адвокатское бюро. Повредили 8 многоэтажек. Оборвали линию электропередач. В Марганце побиты несколько частных домов и хозяйственных построек.

В результате ударов по Никополю враг повредил одноэтажный и 4 многоэтажных дома. Зацепил частное предприятие и линию электропередач. К счастью, обошлось без жертв.

Харьковщина: враг за сутки обстрелял районы не менее 10 населенных пунктов. Подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка. На Слобожанском направлении враг вел огонь в районах населенных пунктов: Ветеринарное, Казачью Лопань, Стрелечье и Красное Первое. На Купянском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Ковшаровка, Купянск и Берестовое.

В результате утренних обстрелов Купянска разрушен гараж и 2 легковых автомобиля. Произошел пожар. В результате обстрела пгт. Двуречная пострадало здание скорой медицинской помощи (выбиты окна, повреждена крыша и стены). В пгт Ковшаровка Купянского района ранения получили 53-летний мужчина и 57-летняя женщина. Госпитализированы в среднем состоянии. Обстрелом серьезно повреждено здание музыкальной школы. Вчера днем в г. Волчанск Чугуевского района вражеский снаряд попал в частный жилой дом. Погиб гражданский мужчина.

Луганщина: в течение вчерашних суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Белогоровки, Червонопоповки и Кременной. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы Стельмаховки, Невского, Червонопоповки, Кременной, Дибровы и Белогоровки. Так, в Невском огнем россиян разрушены два частных дома и травмирована пожилая женщина, которую с контузией госпитализировали в больницу в Донецкой области. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: утром - ракетный обстрел Дружковки. Повреждены две многоэтажки и частные автомобили. В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Ночью - обстрелы населенных пунктов и позиций вдоль всей линии фронта. В течение суток - обстрелы вдоль всей линии фронта. Обстрел с.Иванополье Константиновской ТГ. Также вчера днем - обстрел из РСЗО0 "Смерч" г.Украинск Селидовской ТГ. Повреждены два десятка домов, школа и спортивная школа. Обстрел Курахово и с.Первомайское Очеретинской громады: повреждены частные дома. В Донецкой области за сутки - 2 раненых.

Николаевщина: сегодня утром враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание по открытой территории. Пострадавших нет. Также утром из ствольной артиллерии враг наносил удары по населенному пункту Очаковской громады. Последствия повреждений уточняются. По предварительной информации пострадавших нет.

Херсонщина: по информации Генерального штаба ВСУ, на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 27 населенных пунктов, включая Берислав, Понятовку, Казацкое, Веселое, Садовое, Антоновку, Велетенское и Береговое. За сутки из-за агрессии РФ ранены 2 человека. С деоккупированных территорий Херсонщины эвакуировали 110 человек, из них - 15 детей и 2 маломобильных человека.