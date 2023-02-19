В ЕС поддерживают совместную закупку снарядов для Украины, решение может быть в марте - СМИ

Отдельные члены Европейского Союза поддержали предложение Эстонии об инвестициях для совместной закупки боеприпасов на нужды Украины - соответствующее решение может быть принято на саммите ЕС в следующем месяце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Bloomberg.

На этой неделе Эстония выступила с предложением, чтобы страны Европейского Союза инвестировали около 4 миллиардов евро в совместную закупку 1 миллиона боеприпасов, которые, по словам Украины, нужны ей в этом году для отражения российского вторжения.

Это предложение получило предварительную поддержку со стороны Нидерландов и Румынии. Ожидается, что министры иностранных дел ЕС обсудят этот план во время встречи в Брюсселе в понедельник, а окончательное решение может быть принято на саммите в марте.

Кроме того, совместную закупку вооружений могут поддержать Франция, чей премьер рассматривает такую возможность как составляющую призыва ускорить поставки оружия Украине, и Польша, которая заявляла о создании коалиции для финансирования производства боеприпасов для Украины.

Уменьшение запасов боеприпасов вызывает большое беспокойство в ЕС, поскольку с украинской и российской сторон их ежедневно расходуется десятки тысяч. Хотя Украина использует боеприпасы более эффективно, все равно она расходует их быстрее, чем Европа способна производить.

Сейчас США и ЕС пытаются увеличить производство как для поставок Украине, так и для пополнения собственных запасов.

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В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес утверждает, что нехватка боеприпасов не является стратегической проблемой для западных союзников Украины.