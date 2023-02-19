Силы обороны сбили вражеский самолет и три беспилотника – сводка Генштаба

В воскресенье Силы обороны сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и дрон-камикадзе типа "Ланцет-3".

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Авиация Сил обороны за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 7 – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также 2 удара – по важным объектам противника.

В течение суток украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и дрон-камикадзе типа "Ланцет-3".

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника".

Детали: В течение суток противник нанес 9 ракетных и 11 авиационных ударов. Осуществил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Угроза нанесения ударов РФ остается высокой по всей территории Украины.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг сохраняет военное присутствие, на полигонах республики Беларусь продолжается подготовка подразделений российских войск. В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области; Атинское, Стукаловка и Запселье Сумской области, а также Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора и Строевка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Каменка, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестовое, Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка на Луганщине и Белогоровка и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, противник задействовал армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийским обстрелам подверглись Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Шахтерское, Золотая Нива, Великая Новоселка, Временка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое поражение попали районы населенных пунктов Новоселка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки на Запорожье.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня противника пострадали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антоновка Херсонской области, а также Очаков - Николаевской. Пострадали мирные люди.

В населенном пункте Каланчак Херсонской области российские оккупанты обустроили еще один военный госпиталь, в центральной больнице. Известно, что гражданам Украины, которые там проживают, в оказании медицинской помощи в указанном заведении отказывают. Больница стала неким "хабом" для раненых и погибших оккупантов. Только за прошедшие сутки в медицинское учреждение привезли более пятидесяти раненых и убитых захватчиков.

Во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области российская оккупационная администрация продолжает оказывать давление на местное население, в частности, на украинских детей. Так, в школах города Токмак учеников заставляют петь гимн страны-агрессора перед началом уроков. Также школьников заставляют оформлять открытки к годовщине широкомасштабного вторжения со словами поддержки и благодарности российским захватчикам, которые вторглись на нашу землю.