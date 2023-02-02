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Ракетный удар по Краматорску: 2 погибших, 8 госпитализированы

"Украинская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 00:55
Ракетный удар по Краматорску: 2 погибших, 8 госпитализированы
Последствия ракетного удара по жилому дому в Краматорске. Фото очевидца, предоставленное УП

В результате ракетного удара вечером 1 февраля по жилому сектору Краматорска Донецкой области 2 человека погибли, 21 – пострадал. В результате обстрела повреждены 8 многоквартирных домов, один из них разрушен.

Источники: пресс-служба полиции Донецкой области в Facebook, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram, председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона

Дословно: "Войска РФ попали в жилой сектор города ракетой "Искандер-К". Повреждены по меньшей мере 8 многоквартирных домов, из них один полностью разрушен. Предварительно известно о 3 погибших гражданских жителях и 20 раненых. Под завалами могут оставаться люди".

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Последствия ракетного удара по жилому дому в Краматорске

Фото очевидца, предоставленное УП

Детали: В полиции сообщили, что сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

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Последствия ракетного удара по жилому дому в Краматорске

Фото: полиция Донецкой области

 

Последствия ракетного удара по жилому дому в Краматорске

Фото: полиция Донецкой области

 

Последствия ракетного удара по жилому дому в Краматорске

Фото: полиция Донецкой области

На месте ракетного удара работают 11 следственно-оперативных групп, взрывотехники, кинологи, парамедики, патрульные полицейские и другие подразделения – всего более 100 полицейских.

Правоохранители эвакуируют людей в местную школу, где развернут пункт убежища.

 

Последствия ракетного удара по жилому дому в Краматорске

Фото: полиция Донецкой области

 

Последствия ракетного удара по жилому дому в Краматорске

Фото: полиция Донецкой области

 

Последствия ракетного удара по жилому дому в Краматорске

Фото: полиция Донецкой области

 

Последствия ракетного удара по жилому дому в Краматорске

Фото: полиция Донецкой области

Дополнено в 02:20. По данным главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, под завалами дома в Краматорске могут находиться еще по меньшей мере два человека.

Российская ракета разрушила жилой дом в самом центре города, сообщил он в Telegram.

Дополнено в 03:15. В ГСЧС сообщили, что из-под завалов разрушенного дома удалось спасти 2 человека, общее количество травмированных лиц – 21, погибших – 3.

"В г. Краматорск в результате ракетного удара разрушены с 4-го по 1-й этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда.

По состоянию на 01:00 2 февраля подразделениями ГСЧС деблокированы тела 3 погибших и 2 человека спасены. Травмирован 21 человек, из них 8 человек госпитализированы", – говорится в сообщении спасателей.

Дополнено в 06:20. По словам Кириленко, в результате воздушной атаки россиян на Краматорск погибли два человека, третьего человека, о котором сообщалось как о погибшем, удалось реанимировать.

"В Краматорске погибли не три, а два человека. Одного человека удалось реанимировать и отправить на лечение в Днепр. Количество пострадавших – 21 человек, 8 человек ранены, двое из них в тяжелом состоянии и транспортированы в Днепропетровскую область, где им провели стабилизирующие операции", – сообщил председатель Донецкой ОГА.

Напомним: Ранее сообщалось, что в результате попадания ракеты россиян в жилой дом Краматорска есть двое погибших и восемь раненых.

Темы: Краматорскракетный удар
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