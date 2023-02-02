Россияне снова ракетами атаковали Краматорск, попали в поликлинику и жилые дома
Четверг, 2 февраля 2023, 14:45
Россияне в четверг снова нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в результате которого пострадали 5 человек.
Источник: сообщение мэра Краматорска Александра Гончаренко, главы Донецкой ОГА Павла Кириленко
Прямая речь: "Опять удар по Краматорску. Сидите в укрытиях!"
Детали: Кириленко сообщил, что россияне нанесли еще два ракетных удара по центру города. "По предварительной информации, есть раненые среди гражданских", - написал он.
Обновлено от 14:36: Кириленко сообщил, что в результате удара повреждены 13 двухэтажек, 3 четырехэтажки, детская поликлиника и школа, гаражи и автомобили. Ранения получили 5 человек.
Что этому предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 1 февраля россияне нанесли ракетный удар по жилым домам г. Краматорск. Один дом фактически разрушен полностью. Под завалами были люди.
- Количество жертв российского удара по жилому дому в Краматорске Донецкой области возросло до трех.