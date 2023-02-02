Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне снова ракетами атаковали Краматорск, попали в поликлинику и жилые дома

"Украинская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 13:45
Россияне снова ракетами атаковали Краматорск, попали в поликлинику и жилые дома
Фото Кириленко

Россияне в четверг снова нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в результате которого пострадали 5 человек.

Источник: сообщение мэра Краматорска Александра Гончаренко, главы Донецкой ОГА Павла Кириленко

Прямая речь: "Опять удар по Краматорску. Сидите в укрытиях!"

Реклама:

Детали: Кириленко сообщил, что россияне нанесли еще два ракетных удара по центру города. "По предварительной информации, есть раненые среди гражданских", - написал он.

Обновлено от 14:36: Кириленко сообщил, что в результате удара повреждены 13 двухэтажек, 3 четырехэтажки, детская поликлиника и школа, гаражи и автомобили. Ранения получили 5 человек.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • 1 февраля россияне нанесли ракетный удар по жилым домам г. Краматорск. Один дом фактически разрушен полностью. Под завалами были люди.
  • Количество жертв российского удара по жилому дому в Краматорске Донецкой области возросло до трех.

Темы: КраматорскДонецк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Беларусь объявила о завершении летно-тактического учения с РФ
"Укроборонпром" показал новые осколочные 82-мм мины на передовой
Украинский пилот рассказал FT, что в стране скоро будет нехватка самолетов и ракет
Путин пригрозил Западу "не только бронетехникой" за Leopard Украине
Последние новости
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
Все новости...
Реклама: