Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Сухопутных войсках показали, как работают "Ловцы Шахедов"

Елена РощинаЧетверг, 2 февраля 2023, 13:10
Ловец Шахедов и дрон, скриншот

Начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк показал, как работают "Ловцы Шахедов", которых в Украине уже шесть.

Источник: Александр Павлюк в Telegram

Прямая речь: "В Украину поступило шесть систем противодействия враждебным беспилотникам. Это самые современные оборонные технологии, которые защищают стратегические объекты США".

Детали: Павлюк выложил видео, как работает система противодействия вражеским беспилотникам, известная как "Ловец Шахедов".

Этому предшествовало: 27 января вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина закупила 6 систем противодействия беспилотникам. Fortem DroneHunter F700 – автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом, который летит более 100 км/ч, перехватывает и приземляет вражеские беспилотники.

ВИДЕО ДНЯ

По словам Федорова, "Ловцы Шахедов" уже защищают энергетические объекты Украины от российских дронов.

Такие же комплексы радаров и средств глушения сигнала защищают стратегические объекты США.

Темы: Шахедбеспилотникиоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоНовый обмен пленными: Украина вернула еще 116 человек

обновлено от 09:10Субботнее утро началось с двухчасовой воздушной тревоги по всей Украине

Одесса и пригород без света: вторая за сутки масштабная авария на подстанции

В Бахмуте погиб волонтер из США

В ISW объяснили, как Россия манипулирует "террористическим уровнем" и войной в Украине

Турецкие компании продают РФ американскую электронику, которая нужна армии врага – WSJ

Все новости...
Шахед
Генштаб рассказал о 17 дронах и 59 ракетах врага и 9 ударах украинской авиации
Российские дроны и ракеты убили 11 украинцев 26 января - ГСЧС
Украинские защитники сбили за ночь 24 "Шахеда"
Последние новости
11:59
Банки, онлайн-сервисы и платформы: как платить за коммуналку с минимальной комиссией
11:44
фото, видеоВ Киеве перевернулась "скорая", пострадал водитель
11:39
Виктория Спартц заявила о намерении уйти из Конгресса США
11:27
фото, видеоНовый обмен пленными: Украина вернула еще 116 человек
11:13
Производитель контента для пропагандистского RT прекратил деятельность в Германии
11:00
обновлено от 09:10Субботнее утро началось с двухчасовой воздушной тревоги по всей Украине
10:56
Регионы: россияне обстреливали девять областей, есть погибшие гражданские
10:49
фотоМальчик из Винницы в 9 месяцев стал рекордсменом Украины благодаря длинным волосам
10:30
Британская разведка: попытка РФ интегрировать оккупированные территории вряд ли окажет быстрое влияние на кампанию
10:21
У Дуды подтвердили, что Байден вскоре посетит Польшу
Все новости...