В Сухопутных войсках показали, как работают "Ловцы Шахедов"

Начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк показал, как работают "Ловцы Шахедов", которых в Украине уже шесть.

Источник: Александр Павлюк в Telegram

Прямая речь: "В Украину поступило шесть систем противодействия враждебным беспилотникам. Это самые современные оборонные технологии, которые защищают стратегические объекты США".

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Детали: Павлюк выложил видео, как работает система противодействия вражеским беспилотникам, известная как "Ловец Шахедов".

Як працюють "Ловці Шахедів": начальник штабу - заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк показав відео pic.twitter.com/QbZFYDcQxw — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 2, 2023

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Этому предшествовало: 27 января вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина закупила 6 систем противодействия беспилотникам. Fortem DroneHunter F700 – автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом, который летит более 100 км/ч, перехватывает и приземляет вражеские беспилотники.

По словам Федорова, "Ловцы Шахедов" уже защищают энергетические объекты Украины от российских дронов.

Такие же комплексы радаров и средств глушения сигнала защищают стратегические объекты США.