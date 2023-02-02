Беларусь объявила о завершении летно-тактического учения с РФ
Четверг, 2 февраля 2023, 15:04
Минобороны Беларуси объявило о завершении совместного летно-тактического учения с Россией.
Источник: пресс-служба Минобороны
Дословно: "Совместное летно-тактическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации завершено".
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Детали: Сообщается, что продемонстрирована "высокая слаженность в работе штабов", а также "уверенные совместные действия" белорусских и российских летчиков.
Минобороны Беларуси утверждает, что учение носило исключительно оборонительный характер и было направлено на обеспечение безопасности РФ и Беларуси.
Что этому предшествовало:
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