Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беларусь объявила о завершении летно-тактического учения с РФ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 2 февраля 2023, 16:04
МИГ-31, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

Минобороны Беларуси объявило о завершении совместного летно-тактического учения с Россией.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "Совместное летно-тактическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации завершено". 

Детали: Сообщается, что продемонстрирована "высокая слаженность в работе штабов", а также "уверенные совместные действия" белорусских и российских летчиков.

Минобороны Беларуси утверждает, что учение носило исключительно оборонительный характер и было направлено на обеспечение безопасности РФ и Беларуси.

Что этому предшествовало: 

  • В Украине неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за взлета российских истребителей на территории Беларуси. В частности, 31 января тревога звучала трижды.
  • В Воздушных силах ВСУ объяснили, что взлет истребителей в Беларуси – это в том числе психологический фактор давления.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БеларусьРосcияавиа
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Официально: ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из РФ

фотоМинобороны Британии показало, как ВСУ осваивают управление Challenger 2

Международный союз велосипедистов поддерживает возвращение на турниры россиян, а украинцам выделил кредит

фото, видеоНовый обмен пленными: Украина вернула еще 116 человек

обновлено от 09:10Субботнее утро началось с двухчасовой воздушной тревоги по всей Украине

Одесса и пригород без света: вторая за сутки масштабная авария на подстанции

Все новости...
Беларусь
У экс-добровольца из Беларуси не приняли документы на жительство в Украине
Беларусь показала свои "Искандеры"
В Беларуси требовали у Международного уголовного суда наказать Польшу за подготовку "агрессии"
Последние новости
14:47
Официально: ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из РФ
14:32
Суд разрешил Meta приобрести VR-фирму Within, не найдя признаков возможного монополизма
14:21
фотоМинобороны Британии показало, как ВСУ осваивают управление Challenger 2
14:10
Премьер Португалии подтвердил намерения отправить Украине танки Leopard 2
13:48
Международный союз велосипедистов поддерживает возвращение на турниры россиян, а украинцам выделил кредит
13:31
В Германии приостанавливали железнодорожное движение из-за бомбы времен Второй мировой
13:09
На Львовщине медики спасли пациентку с инфарктом, которая обратилась с жалобами на зубную боль
12:59
фотоЧиновников Администрации морпортов уличили в хищении почти 100 миллионов
12:48
За первую неделю Укрпочта выдала 1 миллион бесплатных LED-ламп
12:31
Германия собрала доказательства военных преступлений в Украине "в трехзначном диапазоне" - прокурор
Все новости...