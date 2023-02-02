Беларусь объявила о завершении летно-тактического учения с РФ

Минобороны Беларуси объявило о завершении совместного летно-тактического учения с Россией.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "Совместное летно-тактическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации завершено".

Детали: Сообщается, что продемонстрирована "высокая слаженность в работе штабов", а также "уверенные совместные действия" белорусских и российских летчиков.

Минобороны Беларуси утверждает, что учение носило исключительно оборонительный характер и было направлено на обеспечение безопасности РФ и Беларуси.

Что этому предшествовало:

В Украине неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за взлета российских истребителей на территории Беларуси. В частности, 31 января тревога звучала трижды.

В Воздушных силах ВСУ объяснили, что взлет истребителей в Беларуси – это в том числе психологический фактор давления.