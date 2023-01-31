Третий раз за полдня по всей Украине объявляли воздушную тревогу

Во всех областях Украины 31 января в третий раз объявляли воздушную тревогу, она длилась чуть меньше получаса.

Источник: карта alerts.in.ua, мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: Спикер Воздушных сил Юрий Игнат ранее объяснял, что быстрое распространение тревоги по территории Украины свидетельствует об угрозе ударов ракетами "Кинжал".

В то же время "Беларускі Гаюн" сообщил о посадке в Беларуси радиолокационного самолета и истребителей сопровождения.

Аналитики также отметили, что 31 января не было зафиксировано ни одного взлета МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома "Мачулищи".

Первая тревога по всей Украине во вторник, по данным УП, объявлялась из-за взлета МиГ-31К в России.