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Третий раз за полдня по всей Украине объявляли воздушную тревогу

Валентина РоманенкоВторник, 31 января 2023, 14:34
иллюстративное фото Getty Images

Во всех областях Украины 31 января в третий раз объявляли воздушную тревогу, она длилась чуть меньше получаса.

Источник: карта alerts.in.ua, мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: Спикер Воздушных сил Юрий Игнат ранее объяснял, что быстрое распространение тревоги по территории Украины свидетельствует об угрозе ударов ракетами "Кинжал".

В то же время "Беларускі Гаюн" сообщил о посадке в Беларуси радиолокационного самолета и истребителей сопровождения.

Аналитики также отметили, что 31 января не было зафиксировано ни одного взлета МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома "Мачулищи".

Первая тревога по всей Украине во вторник, по данным УП, объявлялась из-за взлета МиГ-31К в России.

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