Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАБУ объявило подозрение заместителю министра времен Януковича за тендер 2011 года

Александр ШумилинЧетверг, 2 февраля 2023, 17:20
НАБУ объявило подозрение заместителю министра времен Януковича за тендер 2011 года

Национальное антикоррупционное бюро заочно сообщило о подозрении заместителю бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины времен Виктора Януковича в завладении 32,048 млн грн при закупке услуг по дистанционному зондированию Земли.

Источник: сообщение НАБУ

Детали: Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Реклама:

Дословно: "Следствие установило, что в 2011 году Минприроды объявило победителем в тендере на разработку и внедрение программного обеспечения для проведения мониторинга окружающей природной среды заранее определенную австрийскую компанию.

Ведомство заключило с ней договор на сумму 41,15 млн грн. Однако, победитель не был способен и вообще не планировал предоставлять эти услуги. Зато с помощью советников тогдашнего министра экологии и природных ресурсов привлекли ряд подрядчиков, которые и стали реальными исполнителями тендера. За это они получили лишь около 20% от суммы тендера.

Остальные полученные от министерства средства (32,048 млн грн) в течение 2012 года участники схемы вывели - перевели на счета других компаний-нерезидентов...".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По информации источников "Украинской правды" речь идет о заместителе Николая Злочевского Дмитрии Мормуле.  

В НАБУ сообщили, что местонахождение экс-чиновника не установлено, поэтому ему сообщили о подозрении заочно.

Темы: НАБУЯнукович
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
НАБУ
После приравнивания коррупции к госизмене часть дел могут забрать от НАБУ в СБУ – источники
Глава "Нафтогаза" Чернышев посещал НАБУ
Минагрополитики указало на проблемы с арифметикой у НАБУ по "макаронному" делу
Последние новости
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
Все новости...
Реклама: