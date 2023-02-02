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НАБУ объявило подозрение заместителю министра времен Януковича за тендер 2011 года

Александр ШумилинЧетверг, 2 февраля 2023, 18:20

Национальное антикоррупционное бюро заочно сообщило о подозрении заместителю бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины времен Виктора Януковича в завладении 32,048 млн грн при закупке услуг по дистанционному зондированию Земли.

Источник: сообщение НАБУ

Детали: Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Дословно: "Следствие установило, что в 2011 году Минприроды объявило победителем в тендере на разработку и внедрение программного обеспечения для проведения мониторинга окружающей природной среды заранее определенную австрийскую компанию.

Ведомство заключило с ней договор на сумму 41,15 млн грн. Однако, победитель не был способен и вообще не планировал предоставлять эти услуги. Зато с помощью советников тогдашнего министра экологии и природных ресурсов привлекли ряд подрядчиков, которые и стали реальными исполнителями тендера. За это они получили лишь около 20% от суммы тендера.

Остальные полученные от министерства средства (32,048 млн грн) в течение 2012 года участники схемы вывели - перевели на счета других компаний-нерезидентов...".

Детали: По информации источников "Украинской правды" речь идет о заместителе Николая Злочевского Дмитрии Мормуле.  

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В НАБУ сообщили, что местонахождение экс-чиновника не установлено, поэтому ему сообщили о подозрении заочно.

Темы: НАБУЯнукович
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