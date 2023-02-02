Россияне усиливаются для наступления и самолеты из Беларуси не забирают – Генштаб ВСУ

2 февраля, в 344 сутки широкомасштабного вторжения, российские войска продолжали активную разведку и подготовку к наступлению на отдельных направлениях, а также обстреляли ряд населенных пунктов Украины.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 18:00 четверга 02.02.2023

Детали: В течение суток войска РФ нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Краматорска Донецкой области. В результате повреждены 13 двухэтажек, 3 четырехэтажки, детская поликлиника, школа, гаражи и автомобили, есть жертвы среди мирного населения.

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Также противник нанес 3 авиационных удара. Совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам пгт Камышаны Херсонской области. В результате получили ранения 4 человека, включая 5-летнего ребенка, который находится в состоянии средней тяжести.

Также оккупанты поразили гражданскую инфраструктуру города Очаков Николаевской области.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Также украинские защитники уничтожили российский БПЛА типа Мерлин.

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А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и пункт управления противника.

Дословно Генштаб: "Противник продолжает активную разведку и подготовку к наступлению на отдельных направлениях, осуществляя меры по усилению своих войск.

Продолжаются наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет большие потери, особенно в личном составе.

На других направлениях оккупанты обороняются".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений врага.

Хотя заявлено о завершении совместного обучения авиационного компонента региональной группировки войск вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, "возвращение авиационной группировки противника на аэродромы постоянного базирования не отмечается".

Войска РФ продолжают обстрелы населенных пунктов вблизи государственной границы Украины, что приводит к потерям среди гражданского населения и разрушению частной собственности.

Оккупанты обстреляли районы Клюсов и Елиного Черниговской области; Муравейни, Студенок, Екатериновки, Волковки и Волфиного на Сумщине и Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелевой, Глубокой, Терновой, Старицы, Гатища, Волчанска, Волчанских Хуторов и Охримовки Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении противник обстрелял Макеевку, Червонопоповку и Диброву в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Спорное, Белогоровка, Парасковеевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Веселое, Северное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа.

На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Угледар, Богоявленку и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам более 15 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подвергся Херсон, а также Новокаиры, Красный Маяк, Змиевка, Берислав, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Инженерное и Антоновка Херсонской области.