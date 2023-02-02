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NZZ: Украина и РФ отвергли предложение "мира в обмен на территории", что разблокировало "танковую коалицию"

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 20:12

Решение западных стран о предоставлении Украине танков могло быть принято из-за того, что Киев и Москва отклонили предложение мирного плана, который предусматривал прекращение военных действий в обмен на сохранение российского контроля над частью украинской территории.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в статье швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, ссылающегося на двух независимых собеседников во власти Германии.

Они заявили, что в середине января президент США Джо Байден поручил главе Центрального разведывательного управления Уильяму Бернсу проверить готовность Украины и России к переговорам.

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Бернс озвучил Киеву предложение "мира в обмен на землю", а Москве - "землю в обмен на мир". Размер территории, о котором идет речь, якобы составлял около 20% площади Украины, что примерно совпадает с Донецкой и Луганской областями.

Собеседники NZZ добавили, что и Украина, и Россия отказались от "мирного плана". В Киеве отказались от разделения украинской территории, а в Москве считают, что в долгосрочной перспективе все равно выиграют войну.

Они утверждают, что именно после неудачной дипломатической миссии Бернса президент США решил уступить настоянию немецкого канцлера Олафа Шольца и одобрить поставки боевых танков Abrams. Именно это и разблокировало решение Берлина разрешить предоставление Leopard 2 - собственных и из запасов других стран.

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По данным NZZ, решение Байдена стало неожиданностью для Шольца, поэтому и его собственное решение по танкам Leopard 2 было, вероятно, спонтанным - а не продуманным, как это публично заявляла немецкая сторона.

Напомним, 25 января правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это. Тогда же президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине 31 танка M1 Abrams.

Во вторник глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что по итогам первых обещаний от партнеров Украина должна получить от 120 до 140 единиц современных западных танков.

Темы: оружиеСМИ
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